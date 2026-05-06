Legendarni pevec se poslavlja: za slovo zaigral Zelene livade, sodelavci pa zapeli z njim (VIDEO)

Po dolgih letih predanega dela se od Radia Ognjišče poslavlja legendarni glasbenik in glasbeni urednik Ivan Hudnik, ki odhaja v zasluženi pokoj. Njegovo slovo ni minilo tiho, ampak tako, kot se za človeka glasbe spodobi – z melodijo, ganjenostjo in pesmijo. Radio Ognjišče je na Facebooku objavil posnetek, v katerem je Hudnik svojim sodelavcem za slovo zaigral znano skladbo Zelene livade. Prizor je bil preprost, a močan. Ko so zazveneli prvi toni, so se mu sodelavci pridružili in z njim ubrano zapeli. V tistem trenutku ni šlo le za pesem, temveč za zahvalo človeku, ki je dolga leta soustvarjal radijski utrip. S svojim posluhom za dobro glasbo in toplino je pustil neizbrisen pečat v programu Radia Ognjišče. Njegove melodije so skozi leta spremljale številne poslušalce po vsej Sloveniji.

Zapeli so skupaj

Ob slovesu so mu na Radiu Ognjišče namenili iskrene besede hvaležnosti in zapisali, da je s svojim delom v eter prinašal toplino, kakovostno glasbo in radijske trenutke, ki ostajajo. »Dragi Ivan, hvala za tvoje delo in vse melodije, ki si jih skozi leta prinesel v eter,« so med drugim zapisali ob ganljivem posnetku. Dodali so mu še željo, naj bo srečen na novi poti in naj glasba ostane njegova zvesta spremljevalka. Posebej prisrčno so se poigrali tudi z naslovom skladbe, ki jo je zaigral ob slovesu. »Tvoje livade pa naj bodo še dolgooooo zelene!« so zapisali. Slovo Ivana Hudnika je tako postalo eden tistih trenutkov, ki pokažejo, kako močno lahko glasba poveže ljudi. Po letih predanega ustvarjanja odhaja v pokoj, za seboj pa pušča bogato sled melodij, spominov in radijske topline. In čeprav se poslavlja od uredniškega dela, bo njegova glasba očitno še dolgo odmevala med tistimi, ki so ga poslušali, poznali in spoštovali.