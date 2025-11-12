Legendarni radijec zjutraj prvič ob Močnikovi na nacionalki v oddaji Dobro jutro

Oddaja Dobro jutro je predstavila novega sovoditelja ob Špeli Močnik Paradiž, in sicer voditelja Roberta Pečnika - Peča. Tako

Poročali smo, da so novico o tem, da Dobro jutro dobiva novega voditelja, razkrili že pred nekaj dnevi, vendar niso razkrili voditeljeve identitete. O novem sovoditelju je Špela podala le tri namige: da sta že sodelovala, da je velik ljubitelj hokeja in belih strmin ter da sta se večkrat odpravila skupaj na smučanje.

Ugibanje ni bilo pretežko

Ugibanje, kdo je novi voditelj, pa je prepustila gledalcem. Sodeč po odzivih gledalcev, ugibanje ni bilo pretežko. Skoraj vsi so zapisali isto ime: Robert Pečnik - Pečo, eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih radijskih glasov v Sloveniji.

Zdaj se ji je na televizijskem zaslonu res prvič pridružil omenjeni priljubljeni radijski voditelj in povedal, da se veseli sodelovanja s simpatično Ljubljančanko in da bosta gledalce z novimi vsebinami in znanjem razvajala vsako sredo.

Preberite še: