Legendarni ultramaratonski plavalec si je uresničil otroško željo - prvič opravil zlatega delfinčka (FOTO)

Kot je razkril v pogovoru za Radio Ekspres, mu je ta izkušnja v mladosti ušla, saj nikoli ni obiskoval šole v naravi, kjer so otroci tradicionalno opravljali plavalni preizkus. Voditeljica Urška Majdič je Strela poklicala in ga na hudomušen način izzvala, naj vendarle opravi zlatega delfinčka. Izkušeni plavalec je izziv brez oklevanja sprejel.

Pod budnim očesom plavalnega učitelja Marka Plevnika je uspešno opravil vse zahtevane naloge, Urška Majdič pa ga je pri tem spremljala in spodbujala. »Tega še nikoli nisem imel,« je priznal Strel ob prejemu priznanja, ki je za mnoge simbol brezskrbnih otroških let. Svoji bogati zbirki dosežkov je tako dodal še enega – morda na videz najmanjšega, a zanj očitno enega najbolj posebnih. Njegova zgodba dokazuje, da za uresničitev želja in nove izzive ni nikoli prepozno.