Legendarni ustvarjalci TV Popra znova združili moči in nasmejali do solz

TV Poper je po testnih predstavah v Novi Gorici, Grosupljem in Landolu sinoči doživel še medijsko premiero v ljubljanski Festivalni dvorani, kjer je občinstvo nasmejal do solz. Legendarni ustvarjalci so se vrnili v gledališki različici, ki jim omogoča še več neposrednosti, svobode in ostre satire. Na odru so znova združili moči Boris Kobal, Boris Devetak, Nataša Živkovič, Gojmir Lešnjak - Gojc, Nataša Tič Ralijan in Inacio Bintchende, ki skozi kvazinovice, pogovorne oddaje, kvize in terenske skeče komentirajo aktualno dogajanje v Sloveniji in širše. Predstava se loteva domače politike, evropskih vprašanj in vsakdanjih družbenih absurdov, pri tem pa ostaja zvesta duhu televizijskega Popra, ki je pred leti zaznamoval male zaslone.

Legendarni ustvarjalci so se vrnili v gledališki različici, ki jim omogoča še več neposrednosti, svobode in ostre satire.

Kvazinovice vodita Boris Devetak in Nataša Živkovič, Boris Kobal pa se skozi različne like vključuje v pogovorne oddaje. V skečih s terena nastopajo še Nataša Tič Ralijan, Gojmir Lešnjak - Gojc in Inacio Bintchende. Prav možnost hitrega preskakovanja med liki, temami in žanri je ena ključnih značilnosti predstave, ki jo ustvarjalci sproti prilagajajo tudi aktualnemu dogajanju. Tudi po skoraj četrt stoletja med največjimi ljubljenci občinstva ostaja razvratni župnik Gospod Senica, močan odziv pa znova požanje tudi Kobal, ki v uro in pol dolgi predstavi prehaja iz enega lika v drugega. Na oder se vračajo še miličnik Mario Lesica, Franček Domobranček, Janez Belina in tradicionalni Ansambel Vižintin z Mujem na harmoniki. Ustvarjalci so pripravili tudi poetični poklon Kosovelu in kraški zemlji, obisk kmeta pa se razvije v enega najbolj absurdnih in zabavnih prizorov večera.

Satira, ki ostaja aktualna

Občinstvo je predstavo sprejelo zelo toplo. Obiskovalci premiere so poudarjali, da TV Poper ni le nostalgičen spomin na nekdanjo televizijsko oddajo, temveč da satira tudi danes učinkuje zelo neposredno, predvsem zato, ker se odziva na aktualne razmere in družbene pojave. Po predstavi so Festivalno dvorano zapuščali z nasmehi, ustvarjalci pa so bili zadovoljni z odzivom na prve gostujoče izvedbe. Gledališki format ekipi omogoča, da vsebino sproti dopolnjuje z novimi temami in del predstave prilagodi okolju, v katerem gostuje. Posamezne izvedbe zato niso povsem enake, saj lahko ustvarjalci vanje vključijo lokalne posebnosti ali dogodke, ki v določenem trenutku najbolj burijo javnost.

Čaka jih vseslovenska turneja, na kateri bodo skušali dokazati, da njihovi liki, humor in pogled na slovensko stvarnost tudi po 23 letih še niso izgubili ostrine. TV Poper se je na televiziji uveljavil kot oddaja, ki ni prizanašala politiki, institucijam in značilnim slovenskim navadam. Zato ustvarjalci tudi pri novi odrski različici ne stavijo zgolj na obujanje starih likov. Ti so pomemben del predstave, vendar jih postavljajo v današnji čas in jim dajejo nove tarče. Po njihovem prepričanju je materiala za satiro danes morda celo več kot nekoč, gledališče pa jim omogoča, da gredo pri komentarju še korak dlje, kot so lahko šli na televiziji.

Boris Kobal v enem od svojih številnih likov FOTO: ROK DEŽELAK

Gojmir Lešnjak - Gojc v vlogi miličnika Maria Lesice. FOTO: ROK DEŽELAK