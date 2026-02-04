Lepa Afna pokazala nosečniški trebušček in zapisala le dve besedi: »Hvala življenje«

Galerija
Slovenska vplivnica Lea Filipovič, širši javnosti znana kot Lepa Afna, je na Instagramu svoje sledilce razveselila z veliko novico – znova je noseča. Pod objavo, na kateri je pokazala nosečniški trebušček, je zapisala kratko, a zgovorno sporočilo: »Hvala življenje.« Objava spletne ustvarjalke in vplivnice je v hipu sprožila val navdušenja, komentarjev in čestitk, saj jo številni spremljajo že vrsto let in so z njo 'odrasli'. Z izbrancem Anžetom Leskovarjem sta že starša prvorojenki, ob kateri je Lepa Afna večkrat poudarila, da je družina postala njena največja prioriteta, kar je lahko opaziti tudi na njenem instagram profilu.
V komentarjih pod objavo, da se bosta kmalu razveselila drugega otroka, se vrstijo čestitke, srca in navdušeni zapisi v smislu »Joj, kako lepo!«, »Čestitke, zaslužite si!«, »Kako sem vesela zate!« ter »To je najlepša novica!« Obenem se pojavljajo komentarji, da jo bodo z veseljem spremljali tudi v tem nosečniškem obdobju, saj jih zanima, kako bo doživljala drugo nosečnost in kako se bo družinska dinamika spremenila, ko prvorojenka postane starejša sestrica.