Lepa Afna pokazala nosečniški trebušček in zapisala le dve besedi: »Hvala življenje«

Slovenska vplivnica Lea Filipovič, širši javnosti znana kot Lepa Afna, je na Instagramu svoje sledilce razveselila z veliko novico – znova je noseča. Pod objavo, na kateri je pokazala nosečniški trebušček, je zapisala kratko, a zgovorno sporočilo: »Hvala življenje.« Objava spletne ustvarjalke in vplivnice je v hipu sprožila val navdušenja, komentarjev in čestitk, saj jo številni spremljajo že vrsto let in so z njo 'odrasli'. Z izbrancem Anžetom Leskovarjem sta že starša prvorojenki, ob kateri je Lepa Afna večkrat poudarila, da je družina postala njena največja prioriteta, kar je lahko opaziti tudi na njenem instagram profilu.

Odziv sledilcev na njeno nosečniško objavo

V komentarjih pod objavo, da se bosta kmalu razveselila drugega otroka, se vrstijo čestitke, srca in navdušeni zapisi v smislu »Joj, kako lepo!«, »Čestitke, zaslužite si!«, »Kako sem vesela zate!« ter »To je najlepša novica!« Obenem se pojavljajo komentarji, da jo bodo z veseljem spremljali tudi v tem nosečniškem obdobju, saj jih zanima, kako bo doživljala drugo nosečnost in kako se bo družinska dinamika spremenila, ko prvorojenka postane starejša sestrica.