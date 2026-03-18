Lepa Afna znova pokazala nosečniški trebušček (FOTO)

Slovenska vplivnica Lea Filipovič, širši javnosti znana kot Lepa Afna, je na družbenem omrežju Instagram delila novo fotografijo, na kateri je v ospredju njen nosečniški trebušček. Tokrat je utrinek objavila v obliki zgodbe (t. i. storyja) in ga pospremila s kratkim angleškim zapisom »The bump is bumping«, kar v prevodu pomeni, da je nosečnost že jasno vidna oziroma da trebušček izrazito raste.

Lea Filipovič sodi med najbolj prepoznavne slovenske spletne ustvarjalke. Javnosti je bila sprva znana tudi kot televizijska in radijska voditeljica, kasneje pa je svojo kariero razvila na družbenih omrežjih. Danes ustvarja vsebine s področja mode, lepote in življenjskega sloga, hkrati pa vodi tudi lastno spletno trgovino. S partnerjem Anžetom Leskovarjem sta že starša prvorojenki, prihod drugega otroka pa pomeni novo poglavje v njunem družinskem življenju.