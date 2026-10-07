Lepa Tanja končno našla ljubezen: zaročni prstan ji je nadel nad morjem! (VIDEO)

Tanja Hauptman, ki smo si jo zapomnili po sodelovanju v lanski sezoni šova Poroka na prvi pogled, je dočakala ljubezenski preobrat, ki si ga je želela. V eksperimentu je bila poročena z Gašperjem, a njuna zgodba se ni končala srečno. Medtem ko naj bi Gašper po koncu šova znova našel pot do svojega nekdanjega dekleta, je Tanja že lani našla moškega, ob katerem je očitno začutila, da je tokrat drugače. Njegovo ime je Matej in prihaja iz Štajerske. Zaposlen je kot gradbeni inženir na Ptuju, prosti čas pa najraje preživlja na kolesu in v hribih. Tanja se je ob tem šalila, da so ji kolesarji očitno namenjeni. Zdaj je njuna ljubezenska zgodba dobila še posebno nadaljevanje.

»Beyonce, primi moje pivo!«

Tanja je veselo novico na Instagramu razkrila na način, ki je povsem v njenem slogu. V videu je zaplesala ob pesmi zvezdnice Beyonce, nato pa je sledil trenutek, ko ji je Matej nadel zaročni prstan in jo poljubil. Jasno je bilo, da tokrat ne gre za televizijski eksperiment, ampak za njeno resnično ljubezensko zgodbo. Ob posnetku je zapisala: »Beyonce, hold my beer!