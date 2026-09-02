Lepotici Elin in Taja med knapi

Čeprav je rudarjenje v Zasavju že del preteklosti, tamkajšnji prebivalci knapovsko tradicijo ohranjajo z različnimi prireditvami in običaji. Med najbolj prepoznavnimi je skok čez kožo, stara rudarska šega, s katero so nekoč v rudarski stan sprejemali bodoče rudarje. Danes običaj nadaljujejo simbolično, med letošnjimi novimi članicami častnega rudarskega stanu pa sta bili tudi miss Slovenije Elin Kos in njena prva spremljevalka Taja Kac. Tako sta se pridružili vrsti znanih obrazov, ki so jih v preteklosti že sprejeli med častne knape.

Pred slovesnim skokom sta se z uporabniki VDC Zasavje pomerili v nogometu in zabavnih igrah, preizkusili pa sta se tudi v metu premoga v knapovski hunt. Nato je sledil vrhunec dogodka. Skupaj z drugimi kandidati sta zaprisegli, da bosta spoštovali rudarsko tradicijo, uporabljali pozdrav »Srečno!« in negovali vrednote tovarištva. Skočili sta s soda čez kožo, ceremonijo pa po starem običaju sklenili še z vrčem piva. Elin Kos je ob dogodku poudarila pomen sprejemanja in medsebojne podpore. »Različnost nas ne oddaljuje, lahko nas povezuje, če si le dovolimo drug drugega spoznati, razumeti in sprejeti,« je dejala.