Leta ni vedela, kdo je njen oče: bil je Janez Drnovšek

Priznana slovenska skladateljica Nana Forte je v iskrenem pogovoru v podkastu Seansa s Tajo prvič odkrito spregovorila o odraščanju brez očeta, spoznanju, da je njen biološki oče nekdanji predsednik Republike Slovenije, ter boleči izgubi mame, ki jo je, kot pravi sama, najbolj zaznamovala. Nana Forte velja za eno najuspešnejših slovenskih skladateljic svoje generacije. Njena dela izvajajo priznani glasbeniki in orkestri doma ter v tujini, zasebno pa je žena igralca in glasbenika Jureta Ivanušiča. O svojem osebnem življenju praviloma ne govori pogosto, tokrat pa je naredila izjemo in razkrila svojo življenjsko zgodbo.

Poskušala sva se čim večkrat dobiti in pogovoriti.

Čeprav je odraščala brez očeta, pravi, da kot otrok ni čutila pomanjkanja ljubezni. »Ko sem živela z mamo, nisem čutila manka. Živeli sva srčno in skromno. Kar sem potrebovala, sem imela, ljubezni je bilo dovolj. Živeli sva srečno,« se spominja. Obenem priznava, da je odsotnost očetovske figure vseeno pustila posledice. »Če gledam za nazaj, je odsotnost moškega lika vplivala na moj odnos do moških. Dolga leta nisem spustila nobenega moškega blizu, do njih sem bila precej zadržana. Nimaš te izkušnje v odraščanju, kako delujejo odnosi med moškim in žensko v partnerstvu. Skozi leta sem to predelala in spoznala ljubezen svojega življenja.«

Z Janezom Drnovškom sta gradila odnos približno tri leta in pol, vse do njegove smrti leta 2008. FOTO: MEDIASPEED.NET

Boleče slovo od mame

Velik preobrat se je zgodil pri njenih 23 letih, ko je izvedela, da je njen biološki oče Janez Drnovšek. Takrat je študirala v Nemčiji, ob obiskih Slovenije pa sta začela graditi odnos. »Nikoli ne more biti enak odnos, če ne živiš z nekom. To sem sprejela. Poskušala sva se čim večkrat dobiti in pogovoriti. Takrat sva se spoznavala, in to je bil začetek odnosa,« je povedala. Njun odnos je trajal približno tri leta in pol, do Drnovškove smrti. Kot pravi, začetki niso bili povsem sproščeni, vendar ji je oče kljub temu predal dragocene življenjske vrednote. »Predvsem so mi ta leta z njim dala povezanost z naravo. Začela sem se zanimati za drugačne poglede na svet, za energijo in za to, da je vse povezano. Da so naše misli in dejanja tisto, kar ustvarja prihodnost.«

Bolezen je prišla hitro in intenzivno, zato je bilo vse skupaj še toliko bolj boleče.

Ko sta se spoznala, je bil Drnovšek na svoji duhovni poti. Na njegovo pobudo je začela izvajati jogo in se bolj posvečati duhovnosti ter življenju v stiku z naravo. Politika je, kot pravi, ni nikoli posebno zanimala. »Našla sva se v pravem trenutku, in tako je moralo biti. Kot oseba sem največ dobila prav od tega srečanja.« Čeprav je bilo spoznanje očeta pomembna življenjska prelomnica, je bila zanjo najtežja izguba mame, ki je pred šestimi leti prav tako umrla za rakom. »To je bila zelo težka preizkušnja. Bolezen je prišla hitro in intenzivno, zato je bilo vse skupaj še toliko bolj boleče,« je priznala. Dodala je, da je bolečino predelovala predvsem skozi ustvarjanje in meditacijo.