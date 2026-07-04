Leto dni po hudi diagnozi nekdanja poslanka sporočila, da je premagala raka

Nekdanja političarka in igralka Violeta Tomić je javnost razveselila z izjemno novico. Natanko eno leto po tem, ko je prejela diagnozo, ki je močno pretresla njen svet, je prek družbenih omrežij sporočila, da je ponovno zdrava. Izrazila je globoko hvaležnost vsem, ki so ji nesebično stali ob strani na poti do ozdravitve. Pri spopadanju z boleznijo je kombinirala uradno medicino in alternativne oblike pomoči. Izpostavila je izjemno podporo svoje onkologinje, hkrati pa poudarila, da so ji intenzivno pomagali številni alternativni zdravilci, bioenergetiki, homeopati in terapevti, ki so verjeli, da jo ta svet še kako potrebuje. Vsem sodelujočim se je zahvalila za vsako zdravilno misel, ki so ji jo podarili v preteklem letu.

Spomnimo, njena pot se je v bolnišnici začela julija lani, ko se je z umikom iz javnosti osredotočila na svoje zdravje. Jeseni pa je v odmevnem zapisu iskreno razkrila, kaj jo kot onkološko bolnico najbolj razjezi. Takrat je brez dlake na jeziku opozorila na površna in radovedna vprašanja okolice ter pojasnila, zakaj takšne puhlice bolnikom med težkim procesom zdravljenja povzročajo zgolj dodatno stisko in ranljivost. Težka življenjska preizkušnja se je tako zaključila z uspešnim zdravljenjem, ob obletnici diagnoze pa igralka v ospredje postavlja predvsem zahvalo vsem, ki so ji v ključnih trenutkih ponudili roko.