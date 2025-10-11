Leto nepozabnih porok znanih Slovenk in Slovencev: razkrivamo, kaj je s predporočno pogodbo

Leto 2025 je bilo za slovenske zvezdnike leto ljubezni in obljub za prihodnost. Septembrski dnevi so bili še posebej romantični, saj so se številni znani pari odločili, da si izmenjajo zaobljube, vsaka poroka pa je imela svojo posebno noto.

Najprej sta 2. septembra svojo zvezo uradno potrdila Lado Bizovičar in Anela Šabanagić. Skrivnostno sta izbrala mogočni Grad Socerb, daleč od radovednih oči javnosti. Čeprav sta poroko želela obdržati zase, je Anela na Instagramu pokazala svojo čudovito poročno obleko in zapisala, da je bil dan »preprosto popoln«.

Le nekaj dni kasneje, 6. septembra, je bilo res živahno. Na Villi Tartini v Strunjanu sta svojo ljubezen z zakonsko obljubo potrdila predsednik vlade Robert Golob in Tina Gaber. Poroka je bila preprosta, intimna in brez prisotnosti medijev, obred pa je vodil ljubljanski župan Zoran Janković.

Prav na isti dan sta se v Gradu Vinica v Beli krajini poročila tudi Vid Valič in Valentina Zajtl. Njuna poroka je bila prav tako intimna in sproščena, udeleženci pa so delili nekaj fotografij, ki so ujeli čarobnost trenutka.

Poleg njih sta se prav tako 6. septembra zaobljubi izrekla Sašo Udovič in Olga Pavlović v Gradu Štanjel. Po 22 letih skupnega življenja sta končno sklenila tudi uradno zaobljubo, kar je mnoge ganilo in dokazalo, da prava ljubezen s časom le še cveti.

Poleti, v juniju, sta svojo ljubezen v intimnem okolju Dolomitov potrdila David Stropnik in Petra Hlebš. Poroka v tujini je bila presenečenje za mnoge, saj sta želela, da ostane ta poseben dan samo v njunem spominu in spominu najbližjih.

Mesec maj je pripeljal poročno veselje Jani Morelj in Marku Vidmarju. Njuna poroka, 25. maja, je potekala v krogu najbližjih prijateljev in družine, Janina poročna priča pa je bil kar Denis Avdić, kar je dodalo zabaven in srčen pridih celotnemu dnevu.

Vsaka poroka je bila po svoje posebna: nekatere skrivnostne, druge čustvene in intimne, vse pa so dokaz, da ljubezen v Sloveniji letos cveti v vseh odtenkih — od elegantnih gradov do romantičnih vil, od intimnih obredov do presenetljivih presenečenj. Vsem pa je bila skupna ena stvar: nobeden izmed poročnih parov ni podpisal predporočne pogodbe.