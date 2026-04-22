Letos bo prvič postala mamica tudi ta znana Slovenka (FOTO)

Letošnje leto bomo kot kaže priča pravemu »baby boomu«. Nove družinske članice se je v začetku marca že razveselila podjetnica Petra Parovel, letos bo prvič postala mama vplivnica Laura Beranič, prvega otroka pa se bo letos razveselila tudi Kim Slokan. Četici znanih Slovenk, ki so javnost obvestile o veselem pričakovanju, pa se je zdaj pridružila še radijka Tamara Goričanec. Tudi zanjo in za njenega moža Matica bo to prvi otrok. Tamara je veselo novico sicer razkrila čisto po naključju in morda celo nenačrtovano, ko je na radio govorila o nakupovanju.

Takrat ji je izletelo, da v zadnjem času kupuje oblačila za svojega dojenčka, in v studiu je izbruhnil pravi vihar vzklikov, smeha in seveda čestitk, Tamara je namreč presenetila prav vse, od sodelavcev na radiu do poslušalcev. Brez dvoma bo Tamara s svojo pozitivno energijo odlična mama, ki bo z največjim veseljem tekala za svojim malčkom, ali bo to deklica ali deček, še ni znano, a niti ni pomembno. »Samo, da bo zdrav,« je nekoč veljalo in velja še danes. Čestitkam ob veseli življenjski prelomnici se seveda pridružujemo tudi v našem uredništvu.