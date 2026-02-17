Letos je nadvse plodno leto za Kmetijo, noseča tudi ta nekdanja tekmovalka

Manja Šernek, ki jo je javnost bolje spoznala po nastopu v deveti sezoni Kmetije ter lanski sezoni hrvaške Farme, dodatno pa še v Ljubezni po domače, si je letos vzela nekaj premora iz javnega dogajanja. Vse kaže, da zato, ker je našla pravo ljubezen. S partnerjem, ki se na socialnih omrežjih predstavlja pod imenom Axel Wekow, sta novega družinskega člana napovedala s serijo stilskih studijskih fotografij. Mlada ustvarjalca imata zelo prepoznaven ekscentričen osebni stil, ki na fotografijah resnično pride do izraza.

Kdo je njen partner?

O njenem partnerju zaenkrat v javnosti ni znano prav veliko. Gre za glasbenega izvajalca, ki je od Manje nekaj let starejši. Deluje predvsem na področju rap glasbe, prav tako kot Manja pa je tudi ustvarjalec spletnih vsebin. Čeprav ga mi mogoče še ne poznamo tako dobro, pa ga dobro pozna primorska popularna scena, ki se je pod fotografijo na socialnih omrežjih vsula s čestitkami.

Obema čestitamo in jima od srca privoščimo čudovito izkušnjo novega življenja. Še posebej pa Manji, ki je v preteklosti javnosti zaupala svojo težko življenjsko zgodbo zgodnjega otroštva.