CVIĆKOVA PRINCESA

Letos ne bodo okronali princese! Ta vikend bo v Novem mestu že 54. Teden cvička (FOTO)

Cvičkovi princesi so morali podaljšati mandat.
Aktualna cvičkova princesa Ajda-Lea Jakše bo morala svojo častno funkcijo nadaljevati. FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv

Člani skupine Džuboks s kraljem in cvičkovo princeso med vinogradi, kjer je nastal tudi videospot.

Mojca Marot
 22. 5. 2026 | 11:07
3:25
A+A-

Priljubljena dolenjska skupina Džuboks je v minulih dneh posnela novo skladbo z naslovom Cvičkova princesa. Gre za razigrano skladbo, s katero skozi melodijo in besedilo opevajo prelepo Dolenjsko, vinograde, cviček in ljudi, ki z veliko predanostjo ohranjajo bogato vinogradniško dediščino. Pesem je nastala v času mandata dosedanje 26. cvičkove princese Ajde-Lee Jakše, zato nosi v sebi tudi močno povezanost z njenim domačim krajem Kostanjevico na Krki.

Zanimivo pa je, da letos ne bodo okronali nove princese. Aktualni princesi bodo častno vlogo podaljšali še za leto dni, ker na razpis za njeno naslednico ni prispela niti ena vloga.

Po maminih stopinjah

Aktualna cvičkova princesa Ajda-Lea Jakše bo morala svojo častno funkcijo nadaljevati. FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv

To odločitev so razkrili na Prazniku vina, kruha in suhega sadja v Kostanjevici na Krki, na dogodku, ki ga je gostila nekdanja samostanska cerkev Galerije Božidar Jakac, pripravilo pa Društvo vinogradnikov in domače koline Kostanjevica na Krki. Cvičkova princesa Ajda-Lea Jakše je povsem odkrito priznala, da je pričakovala slovo od vloge, a je podaljšanje mandata vendarle sprejela s ponosom. To vidi tudi kot priložnost za nadaljnje predstavljanje Dolenjske, cvička, vinogradnikov in ljudi, ki ustvarjajo zgodbo regije. Njeno poslanstvo je namreč tesno povezano z družinsko tradicijo, saj je bila njena mama Lea-Marija Colarič-Jakše prva cvičkova princesa.

Jakšetova je ob tej priložnosti razkrila, da je v domači Kostanjevici na Krki s skupino Džuboks, kot rečeno, posnela videospot za razigrano pesem, katerega utrinke so si obiskovalci lahko ogledali na projekcijskem platnu.

Prišel tudi kralj

Za delo in predanost sta se dosedanji in prihodnji cvičkovi princesi zahvalila predsednik Društva vinogradnikov in domače koline Kostanjevica na Krki Matej Kuhar ter župan Robert Zagorc ter ji podarila sliko, imenovano cvičkorel, ki je nastala na slikarski koloniji vinogradniškega društva iz leta 2018. Jakšetova je dejala, da bo častno vlogo z veseljem in ponosom opravljala še leto dni.

Besedilo skladbe skupine Džuboks nežno prepleta človekovo povezanost z domačo zemljo, vinogradi in običaji ljudi, ki jih cviček povezuje skozi generacije in so pomemben del identitete Dolenjske. Skladba tako ni le glasbeni projekt, temveč je tudi poklon vsem, ki skrbijo za ohranjanje vinogradniške kulture in lokalne dediščine. Medtem že pridno polnijo termine letošnjih veselic, poleg nastopov po Sloveniji pa bodo tudi letos razveseljevali občinstvo na sosednjem Hrvaškem, konec maja se odpravljajo na Švedsko.

Člani skupine Džuboks s kraljem in cvičkovo princeso med vinogradi, kjer je nastal tudi videospot.

Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak je organizatorjem čestital za združitev praznika vina in hrane v en dogodek, na katerem so podelili priznanja z društvenega ocenjevanja vin, kruha in suhih mesnin, za glasbeno kuliso pa sta poskrbela domači vinogradniški zbor in pevski zbor Društva podeželskih žena pod Gorjanci. Zbrane je nagovoril tudi kralj cvička Andrej Grabnar. Ta konec tedna bodo na Glavnem trgu v Novem mestu organizirali že 54. Teden cvička, kjer bo prav tako veselo.

