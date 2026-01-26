  • Delo d.o.o.
ZVEZDE REALITY SHOWOV

Letošnja Kmetija pa ne bo kar tako: poglejte, kdo še vstopa v novo sezono (FOTO)

Kmetija odkriva še zadnje adute - v oddajo vstopajo še trije znani obrazi, zaradi katerih si bo verjetno vredno vzeti uro na dan za TV ekran.
G. P.
 26. 1. 2026 | 09:17
 26. 1. 2026 | 09:21
3:57
Če kdo misli, da so letošnjo zasedbo Kmetije že spoznali v celoti, se moti. Prava presenečenja šele prihajajo. Že v prvi oddaji nove sezone se bodo tekmovalcem pridružili trije znani obrazi, ki bodo brez dvoma dodobra premešali razmerja na posestvu, poročajo 24ur.

V kmečko resničnost se vračata La Toya Lopez, ena najbolj prepoznavnih tekmovalk iz Kmetije slavnih, in Igor Mikič, znan po svoji izraziti osebnosti in neomajnih načelih. Prvič pa bo kmeško življenje izkusila tudi Carmen Osovnikar, ki jo gledalci poznajo iz šova Sanjski moški. Kako se bodo znašli v zahtevnih razmerah, komu bodo stopili na živec in ali imajo morda posebno nalogo, bo razkrito že v ponedeljek, 2. februarja, ob 20. uri na POP TV.

Igor Mikič verjame v delo

»Glej me z očmi. Smej se mi z usti. Vzljubi me s srcem,« so besede, s katerimi se predstavi 38-letni Igor Mikič, ki se v Kmetijo vrača z jasno vizijo – pokazati, da je poklic kmeta časten in plemenit. Zase pravi, da je delaven, iskren in čustven, spoštovanje in pravičnost pa postavlja visoko na lestvico vrednot. Nič mu ni izpod časti, trdo delo pa razume kot temelj vsakega uspeha. Fizična pripravljenost in psihična trdnost sta zanj samoumevni, šport pa pomemben del njegovega vsakdana, zaradi česar samozavestno zre tudi proti areni.

Po značaju se najbolj poistoveti s pujsom – ker obožuje rožnato barvo, je vedno dobre volje in se brez zadržkov loteva tudi zapletenih težav. Če bi osvojil glavno nagrado, bi jo namenil ustvarjanju nove glasbe, potovanjem in načrtovanju prihodnosti. A zanj je prava zmaga nekaj drugega: spoštovanje sotekmovalcev in dokaz, da se pošten odnos vedno obrestuje.

La Toya Lopez, ime, ki ga ni mogoče pozabiti

La Toya Lopez je ime, ki ga ljubitelji Kmetije dobro poznajo. Njen nastop v Kmetiji slavnih je pustil močan vtis, zdaj pa se 43-letnica iz Nove Gorice vrača zaradi osebnega izziva. Sebe opisuje kot sposobno, praktično in prilagodljivo žensko, ki se znajde tudi v povsem novih okoliščinah. Ni tipična strateginja in se ne zapleta v konflikte – raje gradi odnose z delom, sodelovanjem in umirjenim pristopom.

Če bi bila kmečko orodje, bi bila vedro za zalivanje, saj ima rada rože in posveča pozornost tudi najmanjšim podrobnostim. Na kmetiji bo najbolj pogrešala svojega psa Amorja in sproščene trenutke ob kavi. V primeru zmage pravi, da bo nagrado porabila preudarno, saj je navajena vse, česar se loti, tudi uspešno izpeljati do konca.

Carmen Osovnikar, znana iz prve sezone Sanjskega moškega

Na Kmetijo prihaja tudi Carmen Osovnikar, 43-letna samostojna podjetnica iz Maribora, ki poudarja, da njen prihod ni povezan z lovom na zmago. Njena motivacija je jasna – dokazati, da zna tudi diva prijeti za vile in kidati gnoj. Čeprav jo mnogi vidijo kot nedostopno in vzvišeno, sama pravi, da je v resnici zelo srčna, prijazna ter močno navezana na ljudi in živali. Izkušnje z resničnostnimi šovi ji dajejo psihično stabilnost, zato se konfliktov ne boji, priznava pa, da se odziva hitro, neposredno in brez olepševanja.

Zase pravi, da je po značaju najbolj podobna kokoški, saj ne zna biti pri miru, ima vedno polne roke dela in skače z opravila na opravilo. Na kmetiji bo najbolj pogrešala toplo vodo, mamo in svojega psa Guccija. Kljub zdravstvenim izzivom obljublja, da bo za svojo družino na posestvu dala vse od sebe.

