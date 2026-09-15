Lina Kuduzović spregovorila o nekdanjem partnerju: »Psihično me je zlorabljal in prevaral, nato pa ...« (VIDEO)

Slovenska pevka Lina Kuduzović, ki se je javnosti vtisnila v spomin že kot sedemletna zmagovalka prve sezone šova Slovenija ima talent, pozneje pa je Slovenijo zastopala tudi na otroški Evroviziji, je na TikToku spregovorila o precej manj bleščeči plati svoje glasbene poti. Razkrila je, da se je v Južno Korejo odpravila z velikimi sanjami o glasbenem preboju, a naj bi tam doživela predvsem razočaranje.

Lina Kuduzović FOTO: Arhiv

»V Korejo sem odšla, da bi poskusila uresničiti svoje sanje in postala glasbenica, na koncu pa so vsi hodili po meni,« je zapisala. Ob tem je poudarila, da njene ideje niso bile zares slišane. »Nikogar niso zanimale. Dovolj dobra sem bila samo za to, da sem posojala svoj glas za demo posnetke pesmi.« Nato je spregovorila tudi o nekdanjem partnerju, za katerega je razkrila, da je bil eden od skladateljev. »Psihično me je zlorabljal in me celo prevaral, nato pa je vsem lagal o meni,« je zapisala Kuduzovićeva.

Lina Kuduzović FOTO: Press

Razkrila je še, da je v Koreji dvakrat spoznala K-pop idola, s katerim si je zelo želela sodelovati. »Zdaj pa z njim ne morem niti stopiti v stik, da bi mu povedala svojo resnico.« Svoje razkritje je končala z ostro kritiko industrije: »Ta industrija je zanič. Moški vodijo in manipulirajo, ženske pa sledijo.« Tako je po letih, ko jo je slovenska javnost spremljala predvsem skozi glasbo in nastope, tokrat pokazala precej bolj osebno plat ter spregovorila o izkušnjah, ki so očitno močno zaznamovale njeno kariero.