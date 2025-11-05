Ljubezni je konec, Igor Mikić spet samski

Še pred manj kot mesecem dni smo ugibali, ali bodo morda kmalu na slovenski sceni zadoneli poročni zvonovi. Vsem dobro znani Igor Mikić, ki so ga gledalci lahko spremljali v različnih oddajah in resničnostnih šovih, je namreč svoji izbranki Poloni Kranjc podaril prstan.

Takrat nam je pojasnil, da nista poročena, temveč da gre za t. i. prstan zaobljube. A očitno je šlo kmalu zatem nekaj hudo narobe. Kot je za Slovenske novice ekskluzivno razkrila Polona, sta se razšla pred nekaj tedni, kmalu po tekmi v Tivoliju, ko sta njen bleščeči se prstan pokazala na družbenih omrežjih. Ljubezenska rana je še precej sveža, saj resničnostna zvezdnica o podrobnostih njunega razhoda ni želela govoriti, Igor pa nam na vprašanja ni odgovoril.

Igor Mikić in Polona Kranjc sta še nedavno zaljubljeno gradila skupno prihodnost. FOTO: Instagram

So pa bile toliko bolj pomenljive njegove objave na Instagramu pred nekaj dnevi, ko je v znanem ljubljanskem klubu objemal Tjašo Kramarič, ki se je javnosti tako kot Polona predstavila v resničnostnem šovu Sanjski moški. Nič kaj dosti manj strasten ni bil niti do starlete Anje Jenko, stare znanke ljubljanske družabne scene. Igor in Polona sta se spoznala med snemanjem oddaje Kmetija, svetlolasa Domžalčanka pa je priznala, da ji je bil visokorasli mišičnjak takoj všeč.

Igor je pred dnevi takole objemal Tjašo Kramarič. FOTO: Instagram

Polona je zaslovela v oddaji Sanjski moški. FOTO: Pop Tv