Sredi prazničnega decembra se ljubiteljem vrhunskih elektronskih in house ritmov obeta eden najbolj vročih dogodkov zaključka leta. V petek, 18. decembra, bo ljubljanska Odiseja v BTC gostila serijsko razprodano decembrsko klasiko #FUKSi Heineken Oldies Goldies Vol. 5, ki bo v okviru desete sezone Festivala urbane kulture Slovenija (#FUKSi) ponudila glasbeni spektakel do zgodnjih jutranjih ur.

Organizatorji so za jubilejno peto izdajo priljubljenega decembrskega koncepta sestavili izjemen glasbeni spored, na katerem blesti kar pet mednarodnih legend klubske in house glasbe. Osrednji gost večera bo Junior Jack, eden najpomembnejših ustvarjalcev evropske house scene, ki je svetovna plesišča osvojil z brezčasnimi uspešnicami, kot so E-Samba, Stupidisco (Dare Me), Thrill Me in Da Hype. Za eksploziven glasbeni dvoboj bosta v skupnem nastopu back-to-back poskrbela mojster vokalnega in groovy housea ATFC ter nemški produkcijski in didžejski tandem Milk & Sugar.

ADR

Posebno čustveno in glasbeno noto bo večeru dodal velikan newyorškega housea Sandy Rivera, ki v Ljubljano prihaja s svojim kultnim projektom Kings of Tomorrow ter vokalno gostjo April Morgan. Njihovi nastopi v živo slovijo po izjemni energiji in brezčasnih klubskih himnah, ki že desetletja povezujejo generacije plesalcev. Za domačo in regionalno podporo ter brezhiben uvod in zaključek noči bosta poskrbela prekaljena rezidenta Paolo Barbato in Saturday Simon, ki se mu bo za mešalno mizo pridružil še Ted Funke.

Prizorišče v Odiseji, ki je že na uvodnih letošnjih dogodkih festivala #FUKSi navdušilo večtisočglavo množico s svojo prostornostjo, vrhunskim ozvočenjem in sodobno svetlobno produkcijo, se bo znova prelevilo v pravo klubsko areno. Decembrski dogodek pod okriljem agencije Collegium Mondial Travel – ki letos zaznamuje 30-letnico delovanja – ni le poklon zlati dobi elektronske in house glasbe, temveč predvsem priložnost za sproščeno predpraznično druženje, povezovanje ljubiteljev kakovostnih ritmov in nepozaben skok v zaključek leta.

Sandy Rivera

Vrata Odiseje se bodo 18. decembra odprla ob 22. uri, zabava pa bo trajala vse do jutra. Glede na tradicijo prejšnjih izvedb dogodka Oldies Goldies, ki so redno pošle vnaprej, si ljubitelji vrhunskega housea svoje vstopnice zagotavljajo že v predprodaji, saj se v prestolnici obeta noč, o kateri se bo bržkone govorilo še dolgo v novo leto.