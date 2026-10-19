Ljubljanski maraton v znamenju znanih obrazov: kdo je tekel in kdo navijal? (VIDEO in FOTO)

Ljubljanske ulice so 17. in 18. oktobra znova zaživele v tekaškem ritmu. Jubilejni, 30. NLB Ljubljanski maraton je privabil množico tekačev in navijačev, med njimi pa ni manjkalo niti znanih Slovencev. Nekateri so se spopadli z dolgimi razdaljami, drugi so uživali v vzdušju ali ob progi spodbujali svoje najbližje. Med znanimi obrazi, ki so delili utrinke s tekaškega praznika, so bili radijec Rudi Sieger, Katarina Braniselj, Jerica Zupan, Tim Marovt, nekdanji predsednik republike Borut Pahor, smučarski skakalec Domen Prevc, novinarka Eva Koderman Pavec in glasbenik Anže Zavrl.

Radijec Rudi Sieger se je podal na najdaljšo, 42-kilometrsko razdaljo. Po njegovih besedah tokrat ni bil v ospredju rezultat, temveč druženje in uživanje v teku. »Nedeljski tek s prijatelji, 42 km na @ljmaraton done. Bilo je še ogromno rezerve, ampak cilj itak ni bil čas. Bistvo teka je itak uživanje,« je zapisal na Instagramu. Sieger je maratonsko preizkušnjo tako opisal kot prijetno tekaško druženje, pri katerem je bil pomembnejši občutek ob premagani razdalji kot čas na uri.

Katarina Braniselj: maraton je sestavljen iz malih zmag

Katarina Braniselj je po tekaškem dnevu objavila fotografije, na katerih so ujeti različni trenutki – od nervoze pred startom do veselja ob prihodu v cilj. Ob tem je spregovorila tudi o tem, kako je tek spremenil njen odnos do telesa in hrane. Pojasnila je, da se vse manj obremenjuje s štetjem kalorij in videzom, vse bolj pa ceni moč svojega telesa in to, kaj z njim zmore.

Za nekoga, ki je imel dolgo zapleten odnos do hrane, je to po njenih besedah velik korak. Posebej je poudarila, da lahko zdaj brez občutka krivde uživa tudi v pici. »Morda maraton ni ena sama velika zmaga. Sestavljen je iz toliko majhnih zmag na poti,« je zapisala. Ob tem se je zahvalila tudi ljudem, ki jo podpirajo pri treningih in razumejo, da ji tek vzame precej časa.

Eva Koderman Pavec po 12 letih znova na 21 kilometrov

Novinarka Eva Koderman Pavec se je Ljubljanskega maratona udeležila že šestič, letos pa je po 12 letih znova tekla na 21-kilometrski razdalji. Z dosežkom je bila zadovoljna. Povedala je, da je svoj prejšnji rezultat izboljšala za približno 15 minut. Ob tem je pohvalila navijače ob progi, ki tekačem pomagajo premagovati težke trenutke. »Ko je težko, ko noge bolijo, nekako gre in potem kar tečeš,« je opisala svoje doživetje.

Anže Zavrl: letos tudi tekaška himna

Glasbenik Anže Zavrl iz skupine Gadi je znova nastopil na Ljubljanskem maratonu. Lani je 42 kilometrov pretekel med igranjem harmonike, letos pa je sodeloval tudi pri nastanku nove tekaške navijaške himne. Himna je nastala v sodelovanju skupin Gadi in Rock Partyzani. Zavrl je povedal, da je ideja zrasla iz njegovega lanskega podviga, nova skladba pa naj bi tekačem in navijačem pomagala ustvariti še boljše vzdušje. O čaru teka je dejal, da človeku pomaga sprostiti pritiske in tegobe. Opisal ga je kot nekakšno samoterapijo.

Tim Marovt: posebni prihod v cilj

Tim Marovt je svoj prihod v cilj pospremil z besedami, da je bil to eden njegovih najpomembnejših zaključkov doslej. »Eden najpomembnejših prihodov v cilj doslej – tam, kjer se je vse začelo,« je zapisal ob videoposnetku. Njegov zapis namiguje na poseben pomen, ki ga ima tek zanj, saj se je ob koncu preizkušnje spomnil tudi svojih začetkov.

Jerica Zupan in spodbuda najbližjih

Med znanimi obrazi, ki so na Instagramu delili utrinke z Ljubljanskega maratona, je bila tudi Jerica Zupan. S svojimi objavami je pokazala del tekaškega dogajanja in vzdušja ob športnem prazniku. Na maratonu sta tekla tudi Žiga Milić in Martin Peternelj. Eva Peternelj je ob njunem nastopu objavila čestitko očetu in stricu ter opisala, kako naporen je bil dan za družinske člane, ki so ju čakali in spodbujali ob progi. Ob tem se je pošalila, da je bilo morda še težje ves dan nositi otroke kot pa preteči maraton.

Med znanimi obrazi, ki so jih na Ljubljanskem maratonu opazili v tekaških copatih, je bil tudi smučarski skakalec Domen Prevc. Na prireditvi so bili še tekmovalec šova MasterChef Ian Rožac in novinar Marko Gregorc. Rožac je pojasnil, da sam ni tekel, vendar ga je navdušilo vzdušje, množica ljudi in navijanje ob progi. Maraton je po njegovem več kot samo tek – je dogodek, na katerem se srečujejo ljudje in prijatelji.

Borut Pahor letos brez tekaškega nastopa

Nekdanji predsednik republike in premier Borut Pahor je v preteklosti že večkrat tekel na Ljubljanskem maratonu. Tokrat se teka ni udeležil, čeprav mu nastopa ni preprečila poškodba. Pahor je sprva pričakoval, da bo moral zaradi službenih obveznosti v tujino, nato pa so bile te prestavljene. Maraton si je zato ogledal v živo in ob progi navijal za tekače. »Danes me je bolelo srce. Stal sem ob progi maratona in navijal za tekače. Saj je bilo super vzdušje, ampak kaj bi dal, da bi tekel z njimi,« je zapisal na Instagramu. Ob tem je dodal, da je spoznal, kako močno pogreša tek, in da se že veseli naslednjega maratona, ki ga načrtuje februarja v Splitu.