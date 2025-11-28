Lorello Flego smo ujeli danes na sodišču: z bivšim nista spregovorila niti besede

Nekdanja partnerja Lorella Flego in Branko Stupar sta danes pred začetkom naroka na Okrožnem sodišču v Kopru sedela vsak na svojem koncu hodnika in nista spregovorila besede. Poskus dogovora glede ugotavljanja obsega skupnega premoženja v vrednosti 449.476,91 evra ter njegova delitev, pri čemer Stupar, ki toži Flegovo in njuno mladoletno hčer, zahteva svoj delež v višini 224.738,46 evra, ni uspel.

Pripravljalnemu naroku, ki je bil v navedenem delu tajen, je sledila odločitev sodnice mag. Marjete Brecelj, da bo sojenje potekalo za zaprtimi vrati. »Stranke so soglasne, da se zaradi varovanja koristi druge toženke, ki je mladoletna oseba in ima zaradi tega postopka določene težave, javnost izključi,« je pojasnila sodnica. Slednjo zastopa koprska odvetnica Urška Krebelj, prvotoženo Lorello Flego odvetnik Miha Šipec iz Ljubljane, tožnika pa Marko Gabrič iz Odvetniške družbe Gabrič iz Sežane.

FOTO: Moni Černe

Preberite tudi: Skoraj 450 tisoč evrov pod drobnogledom sodišča: leta trajajoča bitka Lorelle Flego z nekdanjim partnerjem