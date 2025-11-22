Na Okrožnem sodišču v Kopru se nadaljuje pravda, ki sodeč po sodnih zapisih med nekdanjima partnerjema – televizijsko voditeljico Lorello Flego in Brankom Stuparjem – traja že več let.

Spor se nanaša na ugotovitev skupnega premoženja, njegov obseg in delitev deležev. Celotna vrednost premoženja naj bi znašala približno 450 tisoč evrov (po cenitvi tožeče stranke), od tega je predmet delitve okoli 224 tisoč evrov.

Narok, na katerem bo sodišče presojalo, o skupnem premoženju je razpisan za prihodnji petek.

Iz opravilne številke zadeve je razvidno, da je bila vloga za ugotovitev skupnega premoženja vložena leta 2022, kar pomeni, da se spor vleče že četrto leto, čeprav je možno, da narok šele zdaj prvič teče. Pri civilnih sporih o delitvah premoženja je takšna dolgotrajnost žal pogosta. Postopki so počasni, ker je veliko dokaznih predlogov, stranki se pogosto ne strinjata in zahtevata dodatne izvedence, sodišča pa so obremenjena. Štiri leta trajanja v takšni zadevi je povsem običajno.

FOTO: Sodišče

Postopek je sprožil Branko Stupar, ki kot tožeča stranka vodi pravdo proti dvema toženima strankama Lorelli Flego in njuni mladoletni hčerki Sofii Stupar. Stupar je ocenil, da je vrednost skupnega premoženja 449.476,91 evra. To ni uradna sodna cenitev, temveč gre za znesek, ki ga oceni ena od strank.

Sodišče teh zneskov ne sprejme samodejno. Obravnava bo tako preverjala, ali so zneski realni, sodnica bo odločala o dokaznih predlogih ter po potrebi odredila uradno cenitev, če ta še ni bila opravljena. Ravno ta del postopka je pogosto najdaljši.

Konec dolgoletne izvenzakonske zveze

Lorella Flego, priznana televizijska voditeljica in modna urednica, je pred 15 leti povila hčerko Sofio, katere oče je Branko Stupar. Par se nikoli ni poročil, sta pa več let živela v izvenzakonski skupnosti.

Voditeljica je znana po tem, da svojo zasebnost skrbno varuje. Dolga leta se je ugibalo, kdo je sploh oče njene hčerke, ki se je rodila leta 2010, nato pa je lani presenetila javnost, ko je ob svojem 50. rojstnem dnevu razkrila, da je srečno zaljubljena in da se bo poročila z Alešem, ki ni Sofijin oče. Ga je pa predstavila javnosti kot osebo, ki ga pozna že 35 let in da je bil njena prva poletna ljubezen.

Lorella z edinko Sofio. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Z Alešem se je tako poročila, še preden sta se z nekdanjim partnerjem Stuparjem uspela dogovoriti se o razdelitvi premoženja, o čemer bo zdaj odločalo sodišče.

Pred zvezo s črnolasim Primorcem Brankom Stuparjem, ki je bil menda bil zaposlen kot tonski tehnik na TV Koper Capodistria (ni znano, ali je še vedno), je bila Lorella že poročena. Leta 2010 se je pisalo, da je srečo našla pri Stuparju, potem ko se je z nekdanjim možem Petrom Repičem razšla. Takrat sta se s soprogom razšla sporazumno.