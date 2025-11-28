Luka Basi bo preveril, ali je res, da se »blondinke bolj zabavajo« (FOTO)

Saj poznate tisti rek, da se »blondinke bolj zabavajo«? Uporabile so ga že mnoge slovenske in svetovne zvezdnice, ki so se odločile za spremembo barve las s temnejše na svetlejšo. Kaj pa blondinci? Velja to tudi zanje? To se je odločil preveriti priljubljeni slovenski glasbenik Luka Basi. Oboževalce, predvsem pa oboževalke je izvajalec več kot presenetil, ko je dal svoje kratko pristrižene lase pobarvati na platinasto blond. Ker je svetlolasa tudi njegova žena Nastja Gabor, bosta na skupnem koncertu, ki ga pripravljata pred božičem videti še bolj usklajena kot do zdaj, ko sta vedno poskrbela, da se ujemata njuni garderobi.

Sicer pa je šel Luka z novo pričesko po stopinjah mnogih svetovnih zvezdnikov, ki so se prav tako odločili, da si umetno posvetlijo kodre. Med njimi je denimo nogometni velikan David Beckham, ki mu ne moremo očitati, da se ne spozna na modne trende, pa tudi priljubljeni glasbenik Joe Jonas se rad sprehaja med naravno temnimi in povsem svetlimi lasmi. Pred nekaj leti je oboževalce povsem šokiral tudi igralec Zac Efron, ko se je v javnosti pojavil s platinasto pričesko. Efron sicer nad novo barvo ni bil najbolj navdušen in je takrat zagotovil, da sprememba ne bo trajna, saj da je vzdrževanje takšne barve »preveč zahtevno«, pobarval pa se je, ker je izgubil stavo.

Sloviti stavek blondes have more fun (blondinke se bolj zabavajo) so v petdesetih letih prejšnjega stoletja množično začeli uporabljati pri ameriškem podjetju, ki je izdelovalo barve za lase. Čeprav stavka niso skovali njihovi strokovnjaki za marketing, pa so njegove kampanje tudi s pomočjo omenjenega stavka popularizirale idejo, da lahko sprememba barve las (v blond, seveda) spremeni življenje ženske na bolje.

Še en glasbenik, ki je prav tako drastično spremenil videz in se iz temnolasca prelevil v blondinca, je bil frontman skupine Maroon 5 Adam Levine, ki sicer rad eksperimentira z barvo svojih las. Nekoč se je odločil celo za rožnato, za svetlo pa je dejal, da je izredno všeč njegovi ženi. »Preden sem šel v salon, sem seveda najprej vprašal, kaj meni o tem, da bi postal platinasto plond in zagotovila mi je, da bi ji bilo izjemno všeč,« je takrat Levine zaupal Jimmyju Kimmlu.