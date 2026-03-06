Luka Basi s plesom in pesmijo navdušil San Marino: uvrstil se je v veliki finale (VIDEO)

V San Marinu se je sinoči nadaljeval nacionalni izbor San Marino Song Contest 2026, kjer je drugi predizbor prinesel še zadnjih pet finalistov. Na odru se je predstavilo 20 izvajalcev iz različnih držav, med njimi tudi trije Slovenci – Luka Basi, duo Maraaya in pevec Luka (slovenski pevec). Največji uspeh za Slovenijo je dosegel Luka Basi, ki se je s pesmijo Chicolo uvrstil v veliki finale. O napredovanju je odločala mednarodna strokovna žirija, ki so jo sestavljali Joseph Cauchi, Tomislav Štengl in Massimo Bonelli.

Basijeva uvrstitev je še posebej odmevna, saj se je na letošnji izbor prijavilo več kot 800 glasbenikov z vsega sveta. V polfinalu jih je nastopilo 20, le pet pa jih je dobilo mesto v finalu. Po razglasitvi rezultatov Basi ni skrival navdušenja – poudaril je, da ga preplavljajo čustva in da je trud celotne ekipe končno poplačan.

Posebna zanimivost večera je bila tudi povezanost slovenskih glasbenikov. Maraaya sta namreč poleg svoje skladbe napisala tudi pesem za Basija, zato sta njegov uspeh doživela kot ekipno zmago. Marjetka Vovk je celo priznala, da sta si pred razglasitvijo želela, da bi se v finale uvrstil prav Basi, če že ne obe njuni pesmi.

Nenavaden zaplet

Dogajanje pa je zaznamoval tudi nenavaden zaplet: tik pred predizbori se je na uradni spletni strani tekmovanja za kratek čas pojavil seznam vseh finalistov – še preden sta bila predizbora sploh predvajana. Seznam so organizatorji hitro umaknili, po družbenih omrežjih pa je že zaokrožil in povzročil precej zmede. Ironično je prav pri duo Maraaya vseboval napačen podatek, saj se v resnici nista uvrstila v finale. Tretji slovenski predstavnik, pevec Luka, ki je nastopil s skladbo Where It Ends, se sicer ni prebil v finale, a je sodelovanje označil za dragoceno mednarodno izkušnjo.

Veliki finale izbora bo potekal nocoj v gledališču Teatro Nuovo, kjer bo nastopilo 20 izvajalcev. Zmagovalec bo zastopal San Marino na Pesem Evrovizije 2026, o razpletu pa bo odločala strokovna žirija.

Še nekaj zanimivosti iz večera