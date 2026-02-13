Luka Basi v lovu za evrovizijski nastop: Je njegova pesem res podobna lanski uspešnici Espresso Macchiato?

Kljub temu da Slovenija letos na Evroviziji ne bo imela svojega predstavnika, se v evrovizijskem prostoru pojavljajo tudi slovenska imena. Med njimi je Luka Basi, ki se s skladbo Chicolo poteguje v nacionalnem izboru v San Marinu, ki že vrsto let omogoča sodelovanje tudi tuji izvajalcem. Če je Basi doslej gradil predvsem na dalmatinsko obarvanih baladah in pesmih v hrvaščini, je tokrat izbral pretežno angleško besedilo ter sodobno, mednarodno usmerjeno produkcijo. Gre za premišljeno prilagoditev evrovizijskemu formatu, kjer zadnja leta prevladuje energičen in jasno profiliran pop.

Nekatere Chicolo spominja na pesem lanskega izvajalca Tommyja Casha. FOTO: Posnetek zaslona

Skladba Chicolo, za katero je posnel tudi uraden videospot, pomeni očiten odmik od prepoznavnega Basijevega sloga. Del javnosti je ob prvih odzivih opozoril na slogovne vzporednice z lanskim italijanskim predstavnikom Tommyjem Cashem, predvsem v smislu produkcijske dinamike, vendar neposrednih podobnosti ni mogoče potrditi.

V istem sanmarinskem izboru sodelujeta tudi Maraaya, ki imata z evrovizijskim odrom že izkušnje. Na hrvaškem nacionalnem izboru Dora pa se za nastop poteguje slovenska izvajalka Zevin s pesmijo My Mind, ki je med predstavljenimi skladbami zabeležila največ ogledov na YouTubu.