VRNITEV V DOMOVINO

Luka Dončić je v Sloveniji: njegov prihod naj bi bil vezan na družinske zadeve

V domovini naj bi obiskal hčerki in uredil zasebne zadeve
Obisk naj bi bil kratek. FOTO: REUTERS

Zaradi poškodbe, ki jo je utrpel med sezono, je trenutno v fazi okrevanja. FOTO: GETTY IMAGES

Je eden ključnih igralcev moštva. FOTO: REUTERS

K. G.
 13. 4. 2026 | 07:25
2:20
A+A-

Po neuradnih informacijah se je Luka Dončić po zaključku uvodne faze rehabilitacije v Španiji vrnil v Ljubljano. Po poškodbi, ki jo je utrpel med sezono v ligi NBA, je zdravljenje začel v Madridu, kjer ga zdravi specialist Javier Barrio. Prvi del terapij naj bi bil uspešno zaključen, zato naj bi si vmes vzel nekaj dni za vrnitev v domovino, še pred nadaljevanjem rehabilitacijskega procesa v Španiji.

Njegov prihod v Slovenijo naj bi bil predvsem zasebne narave. V začetku marca je Dončić javno potrdil razhod z dolgoletno partnerico Anamario Goltes, s katero sta bila več let v razmerju in v tem času ustvarila družino. Po neuradnih informacijah naj bi v Slovenijo pripotoval z namenom, da obišče hčerki. Sočasno potekajo tudi postopki glede skrbništva in preživnine, ki se vodijo na sodišču v Sloveniji in Združenih državah Amerike. Dončića v postopkih zastopa priznana ameriška odvetnica Laura Wasser, ena najvidnejših specialistk za družinsko pravo v Los Angelesu, medtem ko Anamario v ZDA zastopa odvetnik Evan Itzkowitz.

Dončić že vrsto let dosledno ločuje zasebno življenje od javnosti, zato razhoda z nekdanjo partnerico ni podrobneje javno komentiral. Podobno zadržana ostaja tudi Anamaria, kar pomeni, da sta o osebnih okoliščinah in poteku postopkov v javnosti razkrita le omejen obseg informacij. Ob njegovem prihodu v Ljubljano ostaja odprto tudi vprašanje njegovega bivanja. Ni znano, ali bo v času obiska bival skupaj s hčerkama in nekdanjo partnerico ali pa se bo odločil za drugo, ločeno in bolj diskretno obliko nastanitve.

Po neuradnih informacijah naj bi bil njegov prihod v Slovenijo kratek in vezan predvsem na zasebne obveznosti. Že v naslednjih dneh naj bi se vrnil v Madrid, kjer bo nadaljeval rehabilitacijo. Po zaključku zdravljenja pa naj bi odpotoval v Združene države Amerike, kjer ga čakajo obveznosti pri ekipi Los Angeles Lakers. V klubu naj bi pozorno spremljali potek njegovega okrevanja in prilagajali časovnico njegove vrnitve na parket, saj gre za enega ključnih igralcev moštva, od katerega je v veliki meri odvisna tudi tekmovalna uspešnost ekipe.

VRNITEV V DOMOVINO

