ALL STAR

Luka Dončić je zmagovalec po mnenju navijačev: ne boste verjeli, koliko glasov je prejel

Slovenski košarkarski zvezdnik je v letošnjem izboru za tekmo vseh zvezd prejel največ podpore v celotni ligi NBA.
Luka Dončić je zmagovalec po mnenju navijačev. FOTO: AFP
Luka Dončić je zmagovalec po mnenju navijačev. FOTO: AFP
Kaja Grozina
 20. 1. 2026 | 21:16
 20. 1. 2026 | 21:16
Tekma All Star oziroma tekma vseh zvezd že desetletja velja za razkošen zbor košarkarske smetane lige NBA. Letos bo ta zvezdniški spektakel že šestič zapored zaznamoval tudi slovenski superzvezdnik Luka Dončić, ki je v letošnjem glasovanju prejel največ glasov. Zanj je glasovalo več kot 3,4 milijona navijačev, kar ga je na vrhu lestvice postavilo pred vsa največja imena sodobne košarke. 

Gre za priznanje, ki ima v ligi poseben simbolni pomen

Čeprav je bil Dončić na tekmo All Star že večkrat izbran, petič pa je bil uvrščen tudi v začetno peterko, mu doslej še nikoli ni uspelo zbrati največ glasov navijačev. Tokrat mu je uspelo kot igralcu, ki ni Američan, kar daje dosežku še dodatno težo v okolju, kjer tradicionalno prevladujejo domači zvezdniki. Ob tem velja omeniti tudi, da LeBron James letos sploh ni bil izbran. Športni poznavalci ob tem poudarjajo, da so rezultati glasovanja tudi jasen kazalnik učinkov Dončičevega odmevnega prestopa. Selitev iz kluba Dallas Mavericks v klub Los Angeles Lakers je pred slabim letom pretresla košarkarski svet in dvignila veliko prahu. 

Zanj je glasovalo več kot 3,4 milijona navijačev, kar ga je na vrhu lestvice postavilo pred vsa največja imena sodobne košarke. FOTO: AFP
Zanj je glasovalo več kot 3,4 milijona navijačev, kar ga je na vrhu lestvice postavilo pred vsa največja imena sodobne košarke. FOTO: AFP

Prestižna tekma All Star bo letos na sporedu 15. februarja. Številke potrjujejo, da Dončićeva priljubljenost temelji na vrhunskih predstavah, saj v tej sezoni v povprečju dosega 33,3 točke, 7,5 skoka in 8,6 asistence na tekmo, s čimer je trenutno najboljši strelec celotne lige. 

Luka DončićLiga NBALeBron JameskošarkaAll StarNBAtekma zvezd NBA
