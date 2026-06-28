Luka Dončić med milijonskimi nepremičninami in življenjem v središču Ljubljane

Luka Dončić sodi med najuspešnejše košarkarje svoje generacije, njegov zaslužek pa mu je omogočil nakup več luksuznih nepremičnin v Sloveniji. Kljub temu sosedi in domačini v Ljubljani poudarjajo, da zvezdnik ne preživlja časa v razkošnih vilah, temveč naj bi živel v stanovanju v središču mesta. Po ocenah naj bi skupna vrednost njegovih nepremičnin v Sloveniji dosegala približno osem milijonov evrov.

V svojem rojstnem mestu Ljubljani ima stanovanje, v katerem je odraščal, in vile na impresivnih lokacijah, od katerih ena stane 1,84 milijona evrov, ima 341 kvadratnih metrov in se nahaja na parceli velikosti 1408 kvadratnih metrov. Druga nepremičnina, ki je na obrobju mesta, je ocenjena na 1,9 milijona evrov. Ekipa Kurirja je nedavno bivala v Ljubljani in v pogovoru s prebivalci mesta izvedela, da košarkar, ko je v Sloveniji, ne biva v vilah, temveč je mir našel v stanovanju v središču mesta.

»Luka živi v centru mesta, v stavbi, ki je dve ulici stran od glavnih ulic v Ljubljani. To je mirno okolje. Čeprav ima vse te nepremičnine zunaj mesta, se je odločil za bivanje v centru Ljubljane in tam je že nekaj časa,« je povedal eden od prebivalcev Ljubljane, ki zelo spoštuje Dončićevo kariero. Tudi eden od taksistov je potrdil to zgodbo. »Luka je v centru, videl sem, da se je pisalo, da živi zunaj mesta v tistih vilah, ampak to je kupil samo zato, da bi pametno vložil denar, ki ga je pošteno zaslužil. Fant je zelo skromen in ne potrebuje hiš s 300 ali 400 kvadrati, da bi bil srečen. Imam prijatelje, ki živijo tik ob njegovi stavbi in ga redko srečajo, in kot pravijo, ko ga imajo srečo srečati, je vedno kulturen in prijazen ter se pozitivno odzove na vse pozdrave, ki mu jih namenijo sokrajani in oboževalci,« je dejal taksist.

Taksist je spregovoril tudi o Dončićevem ljubezenskem življenju, saj je bilo veliko različnih zgodb o razhodu z zaročenko in zvezi s pevko Anđelo Ignjatović Breskvico. »Ne. Mislim, da je to bolj zgodba, kot pa da bi bilo kaj res,« je dejal taksist. Zanimivo je tudi to, da je prav Breskvica imela nastop v Ljubljani in da je bil Luka takrat v mestu, vendar se v klubu, kjer je nastopala, ni pojavil.

Razhod in odpovedana poroka

Luka Dončić, ki je pred dnevi obiskal Beograd, in slovenska manekenka Anamarija Goltes sta, kot je znano, prekinila zaroko. Po informacijah iz več virov blizu para je do razhoda prišlo tik pred poroko, načrtovano za julij 2026. »Luka in Anamarija nista več skupaj. Poroka naj bi bila julija, vendar iz tega ne bo nič,« je navedel vir.

Njuna ljubezenska zgodba se je začela že v otroštvu, ko sta imela 12 let, njuni družini pa sta se spoznali na dopustu na otoku Krk na Hrvaškem. Čeprav se je špekuliralo o kratkem razhodu leta 2018 pred NBA naborom, na katerem je bil Dončić izbran, sta razmerje hitro obnovila. Anamarija Goltes se je ukvarjala s plesom in delala kot fitnes inštruktorica, najbolj znana pa je po karieri modela. Diplomirala je iz ekonomije v Ljubljani in se pojavljala na naslovnicah številnih modnih revij, poroča Mondo.