Velik šok za Dončića, lahko bi ostal brez vsega? »Vlagamo pritožbo zaradi izrednih okoliščin.«

Luka Dončić ne bo igral v preostalih tekmah rednega dela sezone severnoameriške lige NBA, potem ko je v tekmi iz petka na soboto doživel resno poškodbo zadnje stegenske mišice. Po MRI pregledu je bilo potrjeno, da gre za nateg mišice leve zadnje lože druge stopnje, kar ga bo odsotnega držalo vsaj do konca rednega dela, zelo verjetno pa še dlje. Posledično je negotov tudi njegov nastop v končnici, ki se začne 18. aprila.

Dončić je poškodbo staknil v težkem porazu Lakersov proti Oklahoma City Thunder (139:96), kjer se je v tretji četrtini nenadoma z roko prijel za stegno in zapustiti igrišče. Ekipa je kasneje potrdila, da poškodba pomeni konec njegove redne sezone z ekipo, ki ima pred zadnjimi petimi tekmami le minimalno prednost za tretje mesto v Zahodni konferenci.

Lakersem se slabo piše, Dončić je veliko odsoten

Strokovnjaki ocenjujejo, da takšna poškodba običajno zahteva od približno 3 do 6 tednov okrevanja, kar pomeni, da bo Dončić verjetno izpustil tudi večino uvodnih tekem končnice, če se bodo Lakersi sploh prebili skozi prvo oviro. Tudi njegova možnost nastopa v prvem krogu je za zdaj negotova. Pogosto se pri tovrstnih poškodbah mišic pojavljajo ponovitve poškodbe, Dončić je namreč podobne težave že imel pred nekaj tedni- Slednje lahko nekoliko zaplete in podaljša celoten proces rehabilitacije.

Dončićeva odsotnost precej vpliva na možnosti Lakersov v končnici in drastično znižuje njihove možnosti za napredovanje. Njegovo izpustitev kot prvega strelca lige z okoli 33,5 točke na tekmo prav tako otežuje MVP kandidaturo, saj je odigral 64 tekem, eno manj od zahtevanih 65 za uradno nominacijo. Ekipa njegovega zastopnika je napovedala, da bo vložila pritožbo zaradi 'izjemnih okoliščin', da bi mu omogočila uvrstitev v izbor za nagrade.

Slovenski košarkarski zvezdnik je sezono, v kateri je v zadnjem dobrem mesecu dni igral morda celo najboljšo košarko v karieri, sklenil s 64 odigranimi tekmami, eno manj od potrebnega števila za kandidiranje za posamične nagrade, zato se je o tem takoj oglasil njegov menedžer Bill Duffy. »Luka Dončić je to sezono igral na zgodovinski ravni, je najboljši strelec lige, Lakerse je popeljal do tretjega mesta na Zahodu in znašel se je sredi ene najbolj tesnih tekem za naziv MVP doslej. Da bi zagotovili, da bodo Lukovi neverjetni dosežki ustrezno ovrednoteni, nameravamo vložiti pritožbo zaradi izrednih okoliščin in aktivirati to klavzulo pravila o 65 tekmah. Luka je izpustil dve tekmi zaradi rojstva drugega otroka v Sloveniji. Hči se mu je rodila 4. decembra na drugem kontinentu, on pa se je v ZDA vrnil in bil ekipi znova na voljo že 6. decembra. Zelo se je trudil, da bi to sezono igral za svojo ekipo in v ligi. Njegova rekordna sezona si zasluži mesto v zgodovinskih knjigah kljub nesrečni poškodbi in drugim izrednim okoliščinam. Veselimo se sodelovanja z Združenjem igralcev in vodstvom lige NBA, da bi zagotovili pošten razplet tega primera.«

Poleg Dončića so tu še drugi problemi. Po poročilih naj bi bil odsoten tudi Austin Reaves zaradi poškodbe mišice trupa in bo pravtako izpustil nekaj časa v končnici, kar še dodatno otežuje položaj ekipe.