Luka Dončić naj bi še drugič postal očka

Po zanesljivih, a neuradnih informacijah je naš košarkarski zvezdnik Luka Dončić še drugič postal oče. Kot piše 24ur je 26-letnik že včeraj prispel v Slovenijo, njegova zaročenka Anamaria Goltes pa naj bi se razveselila hčerke. Gabriela pa je tako postala starejša sestrica.

Los Angeles Lakers so imeli v ligi NBA prosti večer. Jezernike naslednja tekma čaka v petek v gosteh v Torontu. Glede na informacije iz kluba v Kanado ni odpotoval slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki bo tekmo z Raptors izpustil zaradi "osebnih razlogov". Ti razlogi so bili očitno povezani z informacijami, da se je Dončić odpravil v domovino, kjer sta z zaročenko Anamario Goltes čakala na rojstvo drugega otroka.