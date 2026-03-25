Luka Dončić najel zvezdniško odvetnico »Disso Queen«: boj za skrbništvo se seli na sodišče

Razhod slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića in njegove nekdanje zaročenke Anamarie Goltes se je prevesil v pravni spor, ki se osredotoča na vprašanja preživnine, skrbništva nad njunima hčerkama ter pristojnosti sodišč. Goltesova je v začetku marca v Los Angelesu vložila zahtevo za preživnino in povračilo odvetniških stroškov, Dončić pa prek svoje pravne ekipe zahteva, da sodišče takšno vlogo zavrže kot procesno neustrezno.

Ključno vlogo v njegovi pravni strategiji ima ameriška odvetnica Laura Wasser, ena najvidnejših strokovnjakinj za družinsko pravo v Združenih državah Amerike. V javnosti je znana po vzdevku »Disso Queen«, ki ga je dobila zaradi svoje dolgoletne in uspešne kariere na področju ločitvenih postopkov, zlasti med premožnimi in znanimi strankami. Med njenimi klienti so bili tudi Kim Kardashian, Britney Spears, Angelina Jolie, Jennifer Garner, Johnny Depp in drugi, kar potrjuje njen ugled v pravnih in medijskih krogih.

Pravni zaplet med Slovenijo in ZDA

Po poročanju ameriških medijev se je Wasserjeva Dončićevi pravni ekipi pridružila kmalu po vložitvi zahteve v Kaliforniji. Ena prvih potez je bila zahteva za zavrženje postopka, pri čemer se sklicuje na pomanjkanje pristojnosti kalifornijskega sodišča. V vlogi je poudarjeno, da nobena od vpletenih strani – ne Dončić, ne Goltesova in ne njuna otroka – ni rezident Kalifornije. Goltesova z otrokoma živi namreč v Sloveniji.

Dončić obenem navaja, da je že pred tem sprožil postopek na sodišču v Sloveniji, ki zajema tako vprašanja skrbništva kot preživnine, zato meni, da bi se moral spor reševati tam. V pravnih dokumentih je zapisano tudi, da redno krije vse stroške za hčerki ter da je pripravljen še naprej zagotavljati finančno podporo. Ob tem izraža željo po aktivni vlogi v njunem življenju in navaja, da je predlagal možnost, da bi otroka del časa preživela z njim v Združenih državah Amerike, pri čemer bi sam kril vse stroške, vendar do dogovora ni prišlo.

Napetosti med nekdanjima partnerjema naj bi se zaostrile ob Dončićevem obisku Slovenije ob rojstvu druge hčerke, ko je prišlo do konflikta v porodnišnici v Kranju. Policija je bila obveščena, vendar po pregledu dogodka ni ugotovila elementov kaznivega dejanja ali prekrška. V nadaljevanju postopka bo ključno vprašanje, katero sodišče bo pristojno za odločanje. Odločitev o tem bo pomembno vplivala na nadaljnji potek spora, zlasti glede skrbništva in finančnih obveznosti do otrok.