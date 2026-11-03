Luka Dončić nasmejal do solz: poglejte, kako je svoje soigralce učil slovenščino (VIDEO)

Luka Dončić ni samo košarkarski as, ampak očitno tudi nadvse zabaven učitelj slovenščine. Los Angeles Lakers so na družbenih omrežjih objavili novo epizodo priljubljenega jezikovnega tečaja, v kateri se ameriški košarkarski zvezdniki znova spopadajo s slovenskim jezikom. In tudi tokrat smeha ni manjkalo.

»Učenje slovenščine z Luko se vračaaaa!« so v angleškem jeziku navdušeno zapisali pri Lakersih in objavili posnetek, na katerem si je Dončić nadel očala ter se prelevil v pravega učitelja. Tokrat je svojim soigralcem zadal prav posebno nalogo: pravilno izgovoriti slovensko frazo »To je bilo noro!«

Luka Dončić v vlogi učitelja slovenščine. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

A kar gre Slovencem zlahka z jezika, za košarkarje, ki jim je večinoma materni jezik angleščina, ni bilo tako preprosto. Besede so ponavljali, se zapletali pri izgovorjavi in jih pilili, dokler jim ni šlo bolje od rok. Dončić pa je skrbel, da učna ura nikakor ni postala dolgočasna.

V drugem koraku so Dončićevi soigralci ugibali, kaj pomeni »To je bilo noro«, in vsi poskusi so se ponesrečili. Ugibali so, da to pomeni, »da si najboljši«, »da si srečen«, »želim ti lahko noč«, ...

(Oglejte si videoposnetek):

»Od smeha me boli trebuh!«

Posnetek je navdušil tudi sledilce Lakersov. »Od smeha me boli trebuh, ko jih gledam,« je zapisal eden od njih, drugi pa so priznali, da so se ob njihovih jezikovnih podvigih nasmejali do solz. Med komentarji ni manjkalo slovenskih zastavic in navdušenih zapisov »To je blo noro!«

To sicer še zdaleč ni prva Dončićeva učna ura slovenščine. Svoje soigralce je v preteklosti že učil besede »košarka«, pri kateri so nekateri celo ugibali, ali pomeni morskega psa, pa znamenitega navijaškega vzklika »Kdor ne skače, ni Sloven'c!«. Preizkusili so se tudi v izgovorjavi vprašanja »Ali kdo tukaj govori angleško?«.

Slovenske besede tako vse pogosteje odmevajo tudi med Lakersi, čeprav se med njimi kdaj znajde še kakšen balkanski »brate«. Če bo Dončić nadaljeval s takšnim tempom, bodo njegovi soigralci kmalu poleg košarkarskih akcij obvladali še nekaj uporabnih slovenskih fraz.