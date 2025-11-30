Luka Dončić ob rojstnem dnevu pokazal svojo hčerko in napisal ganljivo voščilo (FOTO)

30. november za Luko Dončića ni običajen dan. Na ta dan pred dvema letoma sta namreč s partnerico Anamario Goltes dobila hčerko Gabrielo. Slovenski reprezentant je danes na družbenem omrežju Instagram svoji hčerki voščil in jo pokazal na več fotografijah. Na eni izmed njih lahko vidimo, kako sta preživljala dragocene trenutke ob barvanju pobarvank. Na dveh drugih fotografijah lahko vidimo Gabrielo med raziskovanjem narave. Na četrti sliki pa je majhen avtomobilček. Znano je, da je Dončić navdušen nad avtomobili in očitno tudi mala Gabriela že deli z njim to navdušenje.

Dončić je ob hčerinem rojstnem dnevu zapisal: »Vse najboljše za rojstni dan moja mala princeska. Ti v moje življenje prineseš največ veselja. Rad te imam, tako zelo te pogrešam in komaj čakam, da te kmalu vidim.« Objavo so videli tudi v klubu LA Lakers, kjer so v komentar dali srčka v barvah tega kluba.

Gabrieli pa je na Instagramu voščila tudi Anamaria. »Vse najboljše moja mala raziskovalka. Naj te vsako jutro prebudi veselje do življenja, pogum za nove izzive in nasmeh, ki polepša svet,« je zapisala mlada mamica.

Dobila bosta še enega otroka

Luka in Anamaria sta sicer v veselem pričakovanju. Na poti je namreč njun drugi otrok. Pred dnevi je Anamaria sledilcem na Instagramu razkrila, da je njena torba za porodnišnico že pripravljena. Od takrat v javnost še ni prišla novica o rojstvu, a sodeč po njeni objavi, se to utegne zgoditi zelo kmalu.