Luka Dončić pokazal, kako se s hčerkama druži v Sloveniji (FOTO)

Luka Dončić, ki ima za seboj precej težek začetek leta, je delil dve fotografiji, na katerih je videti, kako v domovini preživlja čas s hčerkama, dveletno Gabrielo in petmesečno Olivio.

Naš košarkarski se namreč že nekaj časa sooča z družinsko dramo, z nekdanjo zaročenko Anamario Goltes se namreč bori za skrbništvo nad njunima otrokoma.

Kot je znano, je zaradi pravnih obveznosti pred časom sporočil, da letošnje poletje ne bo mogel igrati za slovensko reprezentanco.

Dončić šestič izbran v idealno peterko lige NBA

Je bil pa danes Dončić že šestič izbran v idealno peterko severnoameriške košarkarske lige NBA. V najboljši prvi postavi rednega dela sezone so tudi najkoristnejši igralec Shai Gilgeous Alexander, Nikola Jokić, Victor Wembanyama in Cade Cunningham.