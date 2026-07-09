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Luka Dončić raznežil z novo družinsko fotografijo: objavil prisrčen trenutek s hčerkama (FOTO)

Luka Dončić je svoje sledilce znova razveselil z redkim vpogledom v zasebno življenje.
Luka Dončić s hčerkama. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram
Luka Dončić s hčerkama. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram
N. Č.
 9. 7. 2026 | 08:25
2:14
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Luka Dončić je svoje sledilce znova razveselil z redkim vpogledom v zasebno življenje. Slovenski košarkarski as je na družbenih omrežjih objavil prisrčen družinski trenutek s svojima hčerkama Gabrielo in Olivio. Na fotografiji Dončić sedi na kavču, v naročju pa mu družbo delata dveinpolletna Gabriela in nekaj več kot pol leta stara Olivia. Zvezdnik lige NBA zasebne trenutke z družino deli le občasno, zato je objava hitro pritegnila pozornost njegovih oboževalcev.

Pozorni sledilci so opazili tudi, da je 27-letni košarkar nekoliko spremenil videz. V primerjavi s fotografijami, ki jih je objavil konec maja ob prihodu v Slovenijo, se zdi, da ima svetlejše lase, hkrati pa je videti tudi nekoliko vitkejši.

Poletje namenil družini

Po koncu naporne sezone se je Dončić odločil, da letos ne bo nastopil za slovensko reprezentanco. Kot je že znano, želi poletje izkoristiti predvsem za družino in čim več časa preživeti s hčerkama. V ozadju sicer še vedno poteka postopek glede skrbništva z nekdanjo zaročenko Anamario Goltes. Po informacijah iz virov blizu nekdanjega para naj bi se sodna obravnava, sprva predvidena za maj, prestavila na 14. avgust. Do spremembe termina naj bi prišlo na pobudo matere deklic.

Družinske zadeve bodo reševali tako v Los Angelesu kot tudi v Sloveniji. Dončića bo v ZDA zastopala priznana odvetnica Laura Wasser, medtem ko naj bi Anamario Goltes zastopal odvetnik Evan Itzkowitz.

Lakersi gradijo ekipo okoli Slovenca

Medtem ko Dončić uživa v družinskem poletju, vodstvo Los Angeles Lakersov nadaljuje sestavljanje ekipe za novo sezono. Klub je okrepil 30-letni center Kevon Looney, ki je po poročanju ESPN podpisal enoletno pogodbo, vredno 3,9 milijona ameriških dolarjev. Pri Jezernikih tako nadaljujejo gradnjo moštva okoli slovenskega košarkarskega zvezdnika.

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