Dončić o družinski situaciji: »Veliko denarja mi plačajo, da igram za njih. Košarka mi da mir ...« (VIDEO)

Slovenski novinar je Luko Dončića vprašal, kako se spopada z neprijetnimi osebnimi okoliščinami in kako mu kljub temu uspeva igrati na tako visoki ravni. Dončić je odgovoril iskreno in preprosto: »V redu. Tako je pač življenje. Ne vem, kaj naj rečem. Ampak to je moja služba, zato moram biti tukaj. Veliko denarja mi plačajo, da igram za njih. Tudi košarka mi nekako da mir, ko igram.«

Tekma proti Chicagu je bila sicer ena izmed njegovih najboljših v zadnjem obdobju. Dončić je bil praktično nezaustavljiv – poleg 51 točk je dodal še več skokov in asistenc ter vodil svojo ekipo do pomembne zmage. Navijači in športni komentatorji so po tekmi znova poudarjali, da gre za enega najbolj dominantnih igralcev današnje košarke, ki zna tudi v težkih osebnih trenutkih pokazati vrhunsko predstavo.

Prav zato je njegova izjava o tem, da mu košarka prinaša notranji mir, med navijači hitro zaokrožila po družbenih omrežjih. V zadnjem času se namreč veliko govori tudi o njegovem razhodu z dolgoletno partnerico Anamario Goltes. Dončić podrobnosti na tej konferenci ni komentiral, je pa jasno namignil, da mu košarka pomaga prebroditi težje osebne trenutke.

»Vsega je kriv Nico, Luka, vrni se v Dallas!«

Medtem številni navijači, predvsem iz tujine, na družbenih omrežjih razpravljajo tudi o širšem kontekstu njegove trenutne situacije. Nekateri menijo, da je za vse kriv izjemno stresen lanski odhod iz Dallas Mavericks oziroma spremembe v klubu, ki jih je zakrivil športni direktor Nico Harrison. Del navijačev, ki so se vsuli v spletne komentarje je močno prepričanih, da je prav ta prelomnica sprožila težje obdobje v njegovem življenju, ki je vse te težave potegnilo za seboj.