Luka Dončić šokiral z zapisom v slovenščini: Kamorkoli grem, sta vedno z menoj (FOTO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je ob vrnitvi v Združene države Amerike pokazal svojo nežnejšo, očetovsko plat in objavil serijo fotografij svojih hčera Gabriele in Olivie. Ob njih je deklicama namenil enega svojih najbolj osebnih javnih zapisov doslej. Zanimivo je tudi, da je sporočilo zapisal v slovenščini, tik po vrnitvi v Los Angeles. »G+O, ne glede na to, kje na svetu je vajin Tati, ni dneva, ko ne bi bili v mojem srcu.« »Kamorkoli grem, sta vedno z menoj.« »Rad vaju imam!« Dončić je večji del letošnjega poletja preživel v Sloveniji, kjer je bil lahko bližje hčerkama. Avgusta je pri nas gostil tudi soigralce Los Angeles Lakers na štiridnevnem pripravljalnem druženju, namenjenem povezovanju precej spremenjene ekipe. Zdaj ga v mestu angelov že čakajo košarkarske obveznosti, saj se konec septembra začenja pripravljalno obdobje pred novo sezono NBA. Še preden se bo znova povsem posvetil parketu, pa je s kratkim zapisom jasno pokazal, kdo ostaja z njim tudi takrat, ko je na drugem koncu sveta.

Za njima je tudi zahtevno zasebno obdobje

Letošnje leto je bilo za Dončića precej drugačno tudi zunaj košarkarskih dvoran. Po koncu dolgoletne zveze z nekdanjo zaročenko Anamario Goltes sta se znašla tudi v pravnih postopkih, povezanih z njunima hčerkama. Los Angeles Times je marca poročal o sporu glede skrbništva nad Gabrielo in Olivio. O pravni bitki med nekdanjima partnerjema so poročali tudi slovenski mediji. V Kaliforniji je bil odprt tudi postopek glede preživnine za otroka. Avgusta je TMZ poročal, da je Goltesova želela zahtevek za preživnino umakniti z namenom, da bi zadevo rešila sporazumno, vendar je sodišče takrat njeno zahtevo zavrnilo zaradi manjkajočega Dončićevega podpisa.

Po javno objavljenih informacijah hčerki živita z mamo v Sloveniji, zato Dončićeva vrnitev v Los Angeles pomeni tudi novo obdobje fizične oddaljenosti od njiju. Njegova tokratna objava sodnega spora ne omenja in iz nje ni mogoče sklepati o trenutnem stanju postopkov. Je pa iz zapisanega jasno, da sta Gabriela in Olivia tudi ob vseh njegovih športnih obveznostih ves čas v njegovih mislih. In prav zato so besede »kamorkoli grem, sta vedno z menoj« dobile ob njegovem odhodu čez lužo še posebno težo.