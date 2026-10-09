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Luka Dončić spregovoril o bolečini, ki ga spremlja: »To je nemogoče. Še ene takšne sezone ne morem prestati«

Razkril je, kako močno ga je prizadela ločenost od hčerk Gabriele in Olivie, ki ju je v minuli sezoni videl le nekaj dni.
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - OCTOBER 06: Luka Doncic #77 of the Los Angeles Lakers watches his team play against the Golden State Warriors from the bench during the first half of their preseason game at Chase Center on October 06, 2026 in San Francisco, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Ezra Shaw/Getty Images/AFP (Photo by EZRA SHAW/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP) FOTO: Ezra Shaw Getty Images Via Afp
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - OCTOBER 06: Luka Doncic #77 of the Los Angeles Lakers watches his team play against the Golden State Warriors from the bench during the first half of their preseason game at Chase Center on October 06, 2026 in San Francisco, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Ezra Shaw/Getty Images/AFP (Photo by EZRA SHAW/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP) FOTO: Ezra Shaw Getty Images Via Afp
N. Č.
 9. 10. 2026 | 08:46
 9. 10. 2026 | 08:46
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Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v odkritem pogovoru za ameriško revijo Sports Illustrated spregovoril o boleči plati svojega zasebnega življenja. Čeprav je na košarkarskem parketu blestel, je bila minula sezona zanj izjemno težka. Razlog? Ločenost od hčerk Gabriele in Olivie, ki ju je po lastnih besedah v celotni sezoni videl le štiri ali pet dni. Priznal je, da si ne predstavlja, da bi moral še enkrat prestajati kaj podobnega.

Dončić, ki sicer nerad govori o svojem zasebnem življenju, je tokrat razkril, kako močno so ga prizadele družinske razmere. Ob vprašanju o hčerkah je po navedbah ameriškega novinarja sklonil glavo. »Zaradi tega je bilo vse v prejšnji sezoni tako težko. S svojimi otroki si želiš biti vsak dan. Jaz sem svoji hčerki videl, koliko, štiri ali pet dni? To je nemogoče,« je povedal.

»Še ene takšne sezone ne morem prestati«

Ko ga je novinar vprašal, ali so se razmere medtem že uredile, je Dončić za trenutek umolknil. Nato je odgovoril z besedami, ki razkrivajo, kako negotova je zanj prihodnost. »Upam. Še vedno ne vemo, ampak upam. Še ene takšne sezone ne morem prestati.«

Gre za eno njegovih bolj osebnih izpovedi, saj slovenski košarkarski as svoje družinsko življenje večinoma skrbno varuje pred javnostjo.

Kaj se je dogajalo med Dončićem in Anamario?

Sports Illustrated je v obsežnem intervjuju opisal tudi dogajanje decembra lani, ko je Dončić pripotoval v Slovenijo ob rojstvu druge hčerke Olivie. Takrat je svojo tedanjo zaročenko Anamario Goltes vprašal, ali lahko njuno starejšo hčerko, dveletno Gabrielo, odpelje s seboj v ZDA. Med njima naj bi prišlo do besednega spora, po Dončićevem odhodu pa so v kranjsko porodnišnico poklicali policijo.

Košarkar se je nato vrnil v Združene države Amerike, kjer so ga čakale obveznosti pri Los Angeles Lakers. Po navedbah ameriške revije hčerk nato ni videl vse do aprila.

Dončić in Goltes sta se medtem razšla, o njunih družinskih razmerah pa košarkar ni želel razkrivati podrobnosti. Njegove besede kažejo, da si predvsem želi, da bi se položaj uredil.

Poletje v Sloveniji, a tudi brez reprezentance

Dončić je letošnje poletje preživel v domovini, kjer je nadaljeval priprave na novo sezono. Odločil se je tudi za premor od košarke in izpustil reprezentančne obveznosti. Avgusta je v Ljubljani gostil soigralce iz Los Angeles Lakers. Organiziral je večdnevne skupne treninge in druženje, s katerimi je želel okrepiti povezanost ekipe pred novo sezono.

Na parketu si slovenski zvezdnik želi novih uspehov, toda iz pogovora za Sports Illustrated je jasno, da ga ob košarkarskih ambicijah spremlja tudi velika osebna skrb. 

Ameriška revija je razkrila tudi zanimivo podrobnost iz njegovega vsakdana. Dončić je velik ljubitelj prestižnih avtomobilov in ima med drugim izjemno redkega mercedesa Brabus Rocket 1000, ki so ga izdelali v zgolj 25 primerkih. Toda ko prevaža svoji hčerki, uporablja povsem drug avtomobil – športnega terenca.

Za bleščečo košarkarsko kariero in razkošnimi avtomobili se tako skriva tudi oče, ki si, kot je priznal sam, želi predvsem več časa preživeti s svojima deklicama.

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