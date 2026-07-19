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Luka Dončić vse bolj očaran nad novo ljubeznijo, sledilo je posebno srečanje (VIDEO in FOTO)

Luka Dončić ima novo obsesijo.
Luka Dončić  FOTO: Leon Vidic/Delo
Luka Dončić  FOTO: Leon Vidic/Delo
A. G.
 19. 7. 2026 | 20:03
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Luka Dončić je svojo soboto preživel na turnirju The Open, in to ni imelo nobene povezave s košarko. Zvezdnik Lakersov se je v tretjem krogu pojavil na igrišču Royal Birkdale, da bi spremljal Scottieja Schefflerja, golfista, za katerega ljudem že nekaj časa govori, da ga najraje spremlja. Dončić je del popoldneva preživel med hojo po igrišču, fotografiranjem z navijači in navduševanjem nad Schefflerjevo tehniko udarca na začetku igre (od udarca s palico za prvi udarec).

Britansko odprto prvenstvo je v soboto na svojem uradnem Instagram profilu objavilo videoposnetek obiska in ga opremilo z napisom: »Ko je Luka Dončić srečal Scottieja Schefflerja.« »Njegov zamah je zelo lep,« je Dončić v videu povedal o Schefflerju. »To je morda najlepši zamah. Ampak ja, on je moj najljubši igralec.« 

Luka Dončić, Scottie Scheffler FOTO: Instagram
Luka Dončić, Scottie Scheffler FOTO: Instagram

Dončićeva obsedenost z golfom se razvija že nekaj časa in se ni začela šele ta teden v Angliji. Marca je bil del golfskega druženja ekipe Lakersov med nizom devetih zaporednih zmag.

Dončić je govoril tudi o svojem lastnem krogu golfa na bližnjem igrišču Hillside Golf Club in povedal, da mu je igrišče povzročilo več težav, kot je pričakoval, čeprav se njegova igra še naprej izboljšuje. Ob koncu videoposnetka se Dončić in Scottie srečata v ozadju, si podata roko in se na kratko pogovorita o Lukovem na novo odkritem zanimanju za golf. »Ja, slišal sem, da te je zagrabila ta navdušenost, tako da je to super,« je Scheffler v smehu povedal Dončiću.

Golf Channel je kasneje objavil tudi intervju z Dončićem na Birkdalu, v katerem so se pogovarjali o njegovi obsedenosti z golfom, Scottieju Schefflerju in njegovem zamahu. Že dolgo preden je začel spremljati golf, je Schefflerja poznal iz časa v Dallasu. »Scottie je iz Dallasa. Prišel je na nekaj tekem, veste, tako da sem ga tako videl,« je Dončić povedal Golf Channelu. »Takrat o golfu nisem vedel prav veliko, zato zdaj navijam zanj.«

Dončićeva na novo odkrita obsedenost z golfom

Dončićeva obsedenost z golfom se razvija že nekaj časa in se ni začela šele ta teden v Angliji. Marca je bil del golfskega druženja ekipe Lakersov med nizom devetih zaporednih zmag. Igral je skupaj z LeBronom Jamesom, Austinom Reavesom, Bronnyjem Jamesom in člani trenerskega štaba kot del sproščenega druženja ekipe na prost dan.

Od takrat je pri tem vztrajal. Soigralec Austin Reaves, eden bolj uspešnih golfistov v ligi NBA, je povedal, da mu Dončić redno pošilja videoposnetke svojega zamaha in išče povratne informacije, pri tem pa dodal: »Je eden mojih najboljših prijateljev na tem planetu.«

Toda odnos deluje v obe smeri. Scheffler je odraščal na območju Dallasa in nikoli ni skrival svoje zvestobe Mavericksom, tudi po tem, ko je menjava Dončića pustila velik del navijaške baze še mesece kasneje v stanju, ko so jo še vedno predelovali. Pred turnirjem 2025 Memorial Tournament je novinar Schefflerja vprašal, ali spremlja končnico lige NBA. »Ne, ne od takrat, ko se Mavsi niso uvrstili,« je odgovoril Scheffler. Nato je sledilo dodatno vprašanje: komu želi, da osvoji naslov? »Mavericksom,« je rekel z resnim obrazom. Na Odprtem prvenstvu ZDA 2025 (U.S. Open) je bil še bolj iskren: »Odkar so Mavsi zamenjali Luko, sem bil samo malo, veste … malo potrt, ko gledam NBA. Še vedno malo boli. Morali se bomo znova zbrati in se pripraviti na naslednjo sezono za Mavse,« poroča Dailyclubgolf.com.

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