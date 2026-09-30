Luka Dončić z ganljivim odgovorom razkril, koliko mu pomenita hčerki (VIDEO)

Luka Dončić se pripravlja na novo sezono lige NBA, v kateri bo znova eden najbolj izpostavljenih košarkarjev. Slovenski zvezdnik, ki je v zadnjih mesecih veliko pozornosti pritegnil s telesno preobrazbo, se po poletju vrača na košarkarski parket v vidno spremenjeni podobi. Njegova izklesana postava je že ob prvih fotografijah iz ZDA sprožila številne odzive, a tokrat ni bila edina, ki je pritegnila pozornost. Dončić je namreč tudi daleč od doma nosil nekaj, kar ga spominja na njegovi največji ljubezni – hčerki Gabrielo in Olivio. Gre za posebno darilo starejše hčerke, ki ga je košarkar prejel med poletnim obiskom Slovenije. Čeprav je od takrat minilo že nekaj časa, se od njega še vedno ne loči. Prav njegov odgovor na vprašanje novinarja pa je razkril, kako zelo mu pomeni.

Darilo, ki ga spremlja tudi v Ameriki

Ko je Luka Dončić poleti v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers, mu je starejša hčerka podarila zapestnice, ki jih je izdelala sama. Košarkar jih je z veseljem nosil že na Bledu, kjer je s soigralci preživel tudi dan na igrišču za golf. Posebnega darila ni pospravil niti po vrnitvi v ZDA, saj jih še vedno nosi na levi roki.

Luka Dončić poleti na Bledu FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Zapestnice so bile opazne tudi ob njegovem nedavnem srečanju z mediji pred začetkom nove sezone. Dončić jih je snel le za fotografiranje, sicer pa jih še naprej nosi. Njegova navezanost nanje ni ostala neopažena, zato je novinarja zanimalo, ali jih bo imel na sebi tudi med tekmami.

Luka je z odgovorom pokazal, da mu zapestnice pomenijo veliko več kot zgolj modni dodatek. Pojasnil je, da jih med tekmami ne bo nosil, saj bi se lahko zlomile ali poškodovale. Tega pa si njegova hčerka zagotovo ne bi želela. Zato jih bo še naprej nosil, kadar mu bodo okoliščine to dopuščale, medtem ko jih bo med treningi in tekmami pustil na varnem. S tem je razkril, kako skrbno čuva darilo, ki ima zanj posebno čustveno vrednost.

Nova sezona in izklesana postava

Medtem ko se Dončić pripravlja na nove košarkarske izzive, je njegova telesna preobrazba še vedno v središču pozornosti. Poleti je namreč veliko delal na telesni pripravljenosti, rezultat pa je opazen tudi na fotografijah iz ZDA. V novo sezono tako vstopa z vidno spremenjeno postavo in veliko pričakovanji.

A poleg košarkarskih uspehov in fizične pripravljenosti je v njegovem življenju očitno pomembno tudi očetovstvo. Prav drobne zapestnice, ki jih je izdelala njegova starejša hčerka Gabriela, razkrivajo osebno plat zvezdnika, ki jo sicer le redko pokaže javnosti.