KONEC LJUBEZNI?

Luka Dončić na dopustu očetom: so govorice o razhodu z Anamario resnične?

V zadnjih dneh so družbena omrežja in nekateri tuji mediji polni ugibanj o domnevnih spremembah v njunem zasebnem življenju.
Luka Dončić z očetom Sašo Dončićem. FOTO: X
Luka Dončić z očetom Sašo Dončićem. FOTO: X
Kaja Grozina
 19. 2. 2026 | 20:52
 19. 2. 2026 | 20:54
2:11
Luka Dončić in Anamaria Goltes sta se spoznala v najstniških letih na Krku, njuna zveza pa traja že več kot desetletje. V tem času sta skupaj prehodila pot od mladostniške zaljubljenosti do družinskega življenja med Evropo in Združenimi državami Amerike. Prav v obdobju, ko sta znova postala starša, so se v nekaterih srbskih medijih pojavili zapisi o domnevni krizi v njunem razmerju. Objave so hitro zaokrožile po spletu in sprožile burne odzive. 

Luka na dopust z očetom in prijatelji 

Razlog za namigovanja naj bi bil Dončićev urnik. Po koncu obveznosti v Združenih državah Amerike se namreč ni vrnil v Slovenijo, temveč je odpotoval na oddih v Mehiko, kjer čas preživlja v družbi očeta Saše Dončića in prijateljev. Del javnosti je v tem prepoznal očiten znak morebitnih sprememb v zasebnem življenju, drugi pa opozarjajo, da gre lahko zgolj za običajen počitek po naporni sezoni in intenzivnem družinskem obdobju. Ritem življenja vrhunskega košarkarja v ligi NBA je zahteven. Dolge sezone, nenehna potovanja in številne obveznosti pogosto pomenijo, da partnerja daljša obdobja preživita ločeno. 

Pod objavami o domnevnem razhodu so se zvrstili številni komentarji. Ena izmed uporabnic je zapisala: »Življenje ločeno ne deluje, tudi če si poročen«. Drugi so bili bolj neposredni: »Če je res, je škoda, ker sta delovala res usklajeno«. Nekdo je dodal: »NBA urnik je brutalen, marsikateri zakon tega ne zdrži«.

Pod objavo so se pojavili številni komentarji. FOTO: Posnetek Zaslona
Pod objavo so se pojavili številni komentarji. FOTO: Posnetek Zaslona

Na drugi strani pa številni govoricam ne verjamejo. Eden izmed uporabnikov je zapisal: »Še vedno si sledita na Instagramu in njuna objava o zaroki je še vedno tam. Mislim, da sta v redu.«. Drug uporabnik je napisal: »Ljudje prehitro sklepate. Dopust z očetom še ne pomeni razhoda.« 

