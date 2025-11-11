Luka Mesec presenetil z novo podobo. Vam je všeč? (VIDEO)

Zaščitni znak Luke Mesca so že od nekdaj gosti temni lasje, ki so bili nekoč vranje črni, zadnja leta pa so jih začeli prepredati srebrni prameni. Kako tudi ne, čeprav je videti izredno mladostno, je politik letos dopolnil že 38 let, svoje naredi tudi teža službe ter z njo povezan stres, čeprav, roko na srce, tovrstni prameni več moških naredijo bolj šarmantne, kot da bi jih postarali.

Prejšnji teden so bili njegovi lasje na zatilju še precej daljši. FOTO: Jože Suhadolnik

Luka Mesec je svoje kodre večino časa nosil nekoliko daljše, običajno so mu segali malo preko ušes, te dni pa se je odločil za precejšnjo spremembo. Očitno je, da svojemu frizerju resnično zaupa, saj mu je ta odstrigel precej las, nekoliko daljši so ti le še na temenu, kakšen pramen mu posledično pogosto zaide tudi na čelo.

Kaj je botrovalo odločitvi za tako drastično spremembo, lahko zgolj ugibamo. Ali si je Mesec s spremembo letnega časa zaželel spremembe tudi pri sebi, ali pa je v ozadju kaj večjega.

Znano je, da si denimo ženske drastične spremembe pričeske običajno privoščijo ob večjih življenjskih prelomnicah, kot je denimo ločitev. Sveža pričeska namreč prinese svežo energijo in ta je običajno pozitivna, kar je v težkih trenutkih še kako pomembno.