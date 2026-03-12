Luka razkril ozadje razhoda, Anamaria naj bi poklicala policijo (FOTO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je prvič javno spregovoril o razhodu z dolgoletno partnerico Anamario Goltes. V izjavi za ameriški športni medij ESPN je pojasnil, da je bila odločitev o koncu zaroke povezana predvsem z vprašanjem skupnega življenja z njunima hčerkama in organizacijo družinskega življenja med njegovo kariero v Združenih državah Amerike.

Največ mu pomenita hčerki

Dončić je poudaril, da sta mu hčerki na prvem mestu in da je želel urediti razmere tako, da bi bili lahko z njim v času sezone v ZDA. »Svoji hčerki imam rad bolj kot kar koli na svetu in naredil sem vse, kar je v moji moči, da bi lahko bili med sezono z menoj v Združenih državah Amerike. Ker to ni bilo mogoče, sem se težko odločil in prekinil zaroko,« je dejal.

Luka Dončić je v zadnjih tednih pritegnil veliko pozornosti. FOTO: REUTERS

Po poročanju ameriških medijev naj bi spor med nekdanjima partnerjema potekal na sodišču. FOTO: INSTAGRAM

Dončić je po razhodu z družbenih omrežij izbrisal skupne fotografije z Anamario Goltes. FOTO: INSTAGRAM

Po poročanju ameriškega portala TMZ naj bi se spor med nekdanjima partnerjema zaostril prav zaradi vprašanja, kje bosta odraščali njuni hčerki. Dončić naj bi želel, da bi živeli z njim v ZDA, medtem ko naj bi Goltesova temu nasprotovala. Isti vir poroča, da je Goltesova v ameriški zvezni državi Kaliforniji vložila zahtevo za določitev preživnine ter za povrnitev stroškov odvetnikov. Po navedbah virov blizu košarkarju Dončić o vložitvi zahteve sprva naj ne bi bil obveščen.

Anamaria naj bi poklicala policijo

Par ima dve hčerki. Prva, Gabriela, se je rodila novembra 2023 v Združenih državah Amerike, ko je Dončić še igral za ekipo Dallas Mavericks. Druga hči, Olivia, pa se je rodila decembra 2025 v Sloveniji, v kranjski porodnišnici. Dončić je bil ob rojstvu mlajše hčerke prisoten v Sloveniji, zaradi česar je na začetku sezone izpustil dve tekmi svoje ekipe Los Angeles Lakers. Ameriški mediji poročajo, da naj bi se spor med partnerjema začel že v času poroda, ko naj bi Dončić izrazil željo, da bi ob vrnitvi v ZDA s seboj odpeljal starejšo hčerko. Po poročanju portala TMZ naj bi se spor v porodnišnici tako zaostril, da je Goltesova poklicala policijo. Policisti naj bi 6. decembra opravili razgovor z obema, vendar po poročilu, ki ga navaja ESPN, niso ugotovili elementov kaznivega dejanja ali prekrška. Dončić je z družbenih omrežij izbrisal skupne fotografije z Goltesovo, enako pa je pred časom storila tudi ona.

luka doncic in anamaria goltes v grciji FOTO: Osebni Arhiv/instagram

Ko sta bila še srečno zaljubljena. FOTO: Instagram

Po navedbah virov blizu košarkarju Dončić od takrat naj ne bi več videl ne Goltesove ne nobene od hčera. Konec februarja naj bi na slovenskem sodišču vložil zahtevo za začasno odredbo, s katero želi doseči stik z otrokoma. »Težko je opisati vse, kar se je dogajalo. Bil sem tam ob rojstvu svoje hčerke in to mi pomeni vse. Vse skupaj pa je bilo kot vožnja z vlakom smrti,« je še dejal Dončić. Ameriški mediji poročajo, da naj bi osebne težave nekoliko vplivale tudi na Dončićeve predstave na parketu. Kljub temu ostaja eden osrednjih zvezdnikov lige NBA in ključni igralec svoje ekipe.