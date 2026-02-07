  • Delo d.o.o.
OGLASIL SE JE Z DOPUSTA

Luka Sešek kilogramom napovedal boj in navdušil s preobrazbo (FOTO)

Priznani glasbenik je že pred časom priznal, da mu teža ves čas niha.
Luka Sešek je nepogrešljivi del Ansambla Saša Avsenika. FOTO: Mediaspeed
Luka Sešek je nepogrešljivi del Ansambla Saša Avsenika. FOTO: Mediaspeed
S. N.
 7. 2. 2026 | 13:50
2:00
A+A-

Čeprav se Luka Sešek z glasbo ukvarja že od mladih nog, pa je širna Slovenija njegov čudoviti glas spoznala šele pred približno desetimi leti, ko je nastopil v oddaji Slovenija ima talent in prišel vse do finala, pozneje pa je v šovu Znan obraz ima svoj glas celo zmagal. Da je Luka nekaj posebnega, je opazil tudi Sašo Avsenik in ga povabil k sodelovanju v njegovi legendarni zasedbi. Luka Sešek je z velikim veseljem oblekel narodno nošo in s svojim prepoznavnim glasom postal nepogrešljivi del Ansambla Saša Avsenika. Oboževalci pa seveda niso mogli mimo njegovega videza, ki se je v letih od nastopa v Slovenija ima talent precej spremenil.

Zdaj 28-letni glasbenik je bil nekoč namreč izredno vitek, nato pa je pridobival vedno več kilogramov. Da je teža eden največjih bojev, ki jih bije, je priznal tudi sam Luka, ki je v obdobju, ko je imel največ kilogramov, tehtal več kot 105 kilogramov. Ker je glasbenik velik ljubitelj kulinarike, predvsem italijanske, še posebej namreč obožuje pice in testenine, to zanj niti ni bilo veliko presenečenje, a je kljub temu prišel do točke, ko se je odločil, da je dovolj in kilogramom je napovedal boj. Počasi, a vztrajno je izgubljal centimeter za centimetrom, kar se je poznalo tudi na njegovi narodni noši, ki so mu jo morali vedno znova ožati.

Rezultati Lukovega truda pa so več kot očitni tudi na fotografijah, ki jih deli s sledilci na družabnih omrežjih. V zadnji objavi je pomahal iz sončne Kalifornije, kjer uživa na prostrani peščeni plaži v kratkih rokavih, medtem ko se tisti, ki smo ostali doma, še vedno zavijamo v bunde in šale. »Največja napaka bi bila, da ne bi šel spet sem,« je ob fotografijo zapisal sproščeni Luka Sešek, ki je že dolgo zaljubljen v Združene države Amerike in jih obišče, ko mu le obveznosti to dopuščajo.

Luka Sešek
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Logo
