Luka Sešek kilogramom napovedal boj in navdušil s preobrazbo (FOTO)

Čeprav se Luka Sešek z glasbo ukvarja že od mladih nog, pa je širna Slovenija njegov čudoviti glas spoznala šele pred približno desetimi leti, ko je nastopil v oddaji Slovenija ima talent in prišel vse do finala, pozneje pa je v šovu Znan obraz ima svoj glas celo zmagal. Da je Luka nekaj posebnega, je opazil tudi Sašo Avsenik in ga povabil k sodelovanju v njegovi legendarni zasedbi. Luka Sešek je z velikim veseljem oblekel narodno nošo in s svojim prepoznavnim glasom postal nepogrešljivi del Ansambla Saša Avsenika. Oboževalci pa seveda niso mogli mimo njegovega videza, ki se je v letih od nastopa v Slovenija ima talent precej spremenil.

Zdaj 28-letni glasbenik je bil nekoč namreč izredno vitek, nato pa je pridobival vedno več kilogramov. Da je teža eden največjih bojev, ki jih bije, je priznal tudi sam Luka, ki je v obdobju, ko je imel največ kilogramov, tehtal več kot 105 kilogramov. Ker je glasbenik velik ljubitelj kulinarike, predvsem italijanske, še posebej namreč obožuje pice in testenine, to zanj niti ni bilo veliko presenečenje, a je kljub temu prišel do točke, ko se je odločil, da je dovolj in kilogramom je napovedal boj. Počasi, a vztrajno je izgubljal centimeter za centimetrom, kar se je poznalo tudi na njegovi narodni noši, ki so mu jo morali vedno znova ožati.

Rezultati Lukovega truda pa so več kot očitni tudi na fotografijah, ki jih deli s sledilci na družabnih omrežjih. V zadnji objavi je pomahal iz sončne Kalifornije, kjer uživa na prostrani peščeni plaži v kratkih rokavih, medtem ko se tisti, ki smo ostali doma, še vedno zavijamo v bunde in šale. »Največja napaka bi bila, da ne bi šel spet sem,« je ob fotografijo zapisal sproščeni Luka Sešek, ki je že dolgo zaljubljen v Združene države Amerike in jih obišče, ko mu le obveznosti to dopuščajo.