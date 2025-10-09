Luka Šulić je moral sprejeti odločitev, ki jo »iskreno obžaluje«

Luka Šulić, izjemni glasbenik, ki je svetovno slavo dosegel kot del svojca 2Cellos, je razočaral mnogo oboževalk in oboževalcev. Sporočil je namreč, da mora odpovedati prihajajoče koncerte na Češkem in Slovaškem. Mariborčan, ki je glasbo študiral v Zagrebu in na Dunaju, bi moral nastopiti v Pragi, Brnu in Bratislavi, a so koncerti »zaradi nepredvidenih lokalnih tehničnih in organizacijskih težav« odpovedani, je z oboževalci delil na družabnem omrežju. Kaj natanko se je zgodilo, ni pojasnil.

Da je primoran nastope odpovedati, »iskreno obžaluje«, vsem, ki so že kupili vstopnice za katerega od koncertov, pa prosi, da se za informacije in pomoč pri vračilu denarja obrnejo na uradni platformi za prodajo vstopnic.

»V teh mestih sem imel že večkrat privilegij nastopiti in vedno sem cenil topel sprejem in navdušenje občinstva. Resnično mi je žal, da se ti nastopi ne morejo odviti po načrtih. Bodite prepričani, da sem še vedno popolnoma odločen, da se bom v bližnji prihodnosti vrnil z novim organizatorjem, da vam zagotovim izkušnjo, ki si jo zaslužite,« je še zapisal Šulić in se oboževalcem zahvalil za razumevanje in podporo.