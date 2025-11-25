Lukova Anamaria pred desetimi dnevi spakirala torbo za porodnišnico, zdaj pa vse presenetila s to objavo (FOTO)

Že pred desetimi dnevi je srčna izbranka našega košarkarskega asa Luke Dončića Anamaria Goltes na družbenem omrežju objavila pomenljivo fotografijo, s katero je oboževalce in sledilce obvestila, da se hitro bliža čas, ko se bo njena družinica povečala za še enega člana. Objavila je namreč fotografijo vikend torbe, ki jo je krasil napis mamica, in pripisala: »Torba spakirana in pripravljena.« Dodala je še nekaj emotikonov, med njimi tudi tistega, ki prestavlja bolnišnico. Njeni oboževalci, ki so sicer šele sredi oktobra izvedeli, da je lepa svetlolaska drugič noseča, so bili seveda povsem navdušeni, da bo otroček zdaj zdaj tu.

Anamaria Goltes je bila pred desetimi dnevi pripravljena na odhod v bolnišnico. FOTO: Anamaria Goltes/zaslonska Slika/instagram

A minil je teden, že skoraj dva, o mali Anamarii ali malem Luki pa še vedno ne duha ne sluha. Mamica v veselem pričakovanju se, kot kaže, tudi še ni odpravila v porodnišnico, ampak s hčerkouživa v zavetju doma, kjer se pripravljata na bližajoče se praznike. Anamaria je namreč zdaj s sledilci delila fotografijo kopice slastnih piškotov, ki sta jih najverjetneje spekli s prvorojenko. Piškoti so v obliki smrečic, bliža se namreč praznični december, med njimi pa najdemo tudi srčke in rožice. Morda si je te zaželela prav Gabriela, ki bo že to nedeljo upihnila drugo svečko, glede na to, kako blizu poroda naj bi bila njena mamica, pa se kaj lahko zgodi, da bo malčica za rojstni dan dobila tudi najlepše darilo na svetu – sestrico.