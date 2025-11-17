Lukova Anamaria presenetila z diagnozo, ki so ji jo ugotovili pri štirih letih

Srčna izbranka Luke Dončića, ki bo kmalu še drugič postala mama, je s sledilci na družabnem omrežju delila šokantno podrobnost iz svojega zasebnega življenja, ki ga sicer skrbno varuje.

Najprej je delila izsek prav posebnega podkasta, prvega, ustvarjenega za vse tiste, ki se borijo z zahtevno in vse prej kot prijetno boleznijo celiakijo.

V podkastu, prvemu, namenjenemu prav za ljudi s celiakijo, sta se o bolezni, izzivih, ki jih ta prinaša, in še marsičem pogovarjala voditeljica Suzana Kranjec in klinični dietetik doc. dr. Evgen Benedik. Podkast je Anamario Goltes, kot kaže, resnično navdušil in mu je z zanimanjem prisluhnila ter izvedela tudi kaj koristnega.

»Meni so ugotovili celiakijo pri štirih letih. Prijetno je prisluhniti takšnim vsebinam,« je zapisala zaročenka enega naših najboljših športnikov vseh časov.