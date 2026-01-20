Luksuz brez meja! Znana Slovenca praznovala na eksotičnem otoku, toliko stane nočitev (FOTO)

Potem ko je podjetnica Senka Umek svoj 40. rojstni dan praznovala v glamuroznem Dubaju, se razvajanje še ni končalo. S soprogom Urošem Umekom, ki ga svetovna javnost pozna kot DJ Umek, te dni praznujeta tudi sedmo obletnico poroke in jo, sodeč po objavah, obeležujeta v precej eksotičnem slogu.

Odpravila sta se v Shebara Resort na otoku Sheybarah (Ḩanak, Savdska Arabija), ki leži v laguni Al Wajh na območju Rdečega morja. Letovišče izstopa zlasti zaradi futurističnih, zrcalnih kovinskih nadvodnih vil, zasnovanih tako, da v njih odsevata morje in nebo. Po navedbah upravljavca destinacije ima projekt tudi izrazito trajnostno noto, resort pa napaja lastna sončna elektrarna. Vsak apartma ima tudi svojo teraso, bazen in zunanjo prho.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram, Senka Umek

Koliko takšen pobeg stane? Po podatkih spletnih portalov se cene za eno noč za dve odrasli osebi v tem času gibljejo od približno 2.500 evrov na noč, pri čemer znesek ne vključuje davkov in pristojbin ter se lahko spreminja glede na datum, razpoložljivost in tip vile (nadvodna ali ob plaži). Pri tej ponudbi je v ceno vključen kontinentalni zajtrk.

Shebara resort. FOTO: Ali Lajami, Wikipedia

Zakonca si bosta lahko dodobra razvajala tudi brbončice. V resortu ponujajo več restavracij – od sodobne japonsko-nikkei kuhinje in mediteranske ponudbe do sproščenih “bazenskih” konceptov. Restavracije same sicer niso predstavljene kot Michelinove zvezdice, je pa resort uvrščen v izbor Michelin Guide (dve Michelin Key), pri kulinarični ponudbi pa omenjajo tudi sodelovanje Michelinovega chefa Marca Garfagninija.

Otok je približno 25 kilometrov od kopnega, do tja pa se pride bodisi z ladjo (približno 30–40 minut) bodisi s hidroletalom.

Senka je pred potovanjem zapisala, da ji je mož rekel: »Peljal te bom v St. Barth« (St. Barthélemy je otok v Karibskem morju, francoska čezmorska skupnost, znan po prestižnem turizmu, op. a.), sama pa je odvrnila: »Pojdiva v Savdsko. Sem neumna? Bomo videli …«.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram, Senka Umek

Nato je objavljala posnetke in fotografije z lokacije, s katerih je razvidno, da gre za kraj z izrazitim razgledniškim učinkom – turkizno morje in vtis, ki ga mnogi opisujejo kot »Maldivi po savdsko«, le da so tukaj vile izrazito futuristične. Hkrati pa je občutek, da si na koncu sveta, saj pred seboj vidiš le horizont. Ob obletnici so jima zaposleni namenili tudi dodatno pozornost, med drugim s torticami in voščili, zato bo, vsaj po videnem, to praznovanje zlahka ostalo med tistimi, ki se jih par še dolgo spominja.