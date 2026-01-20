  • Delo d.o.o.
RAJSKO IN SANJSKO

Luksuz brez meja! Znana Slovenca praznovala na eksotičnem otoku, toliko stane nočitev (FOTO)

Senka Umek in DJ Umek sta obletnico poroke proslavila na eksotičnem otoškem resortu v Savdki Arabiji.
Nina Čakarić
 20. 1. 2026 | 12:25
 20. 1. 2026 | 13:03
A+A-

Potem ko je podjetnica Senka Umek svoj 40. rojstni dan praznovala v glamuroznem Dubaju, se razvajanje še ni končalo. S soprogom Urošem Umekom, ki ga svetovna javnost pozna kot DJ Umek, te dni praznujeta tudi sedmo obletnico poroke  in jo, sodeč po objavah, obeležujeta v precej eksotičnem slogu.

Odpravila sta se v Shebara Resort na otoku Sheybarah (Ḩanak, Savdska Arabija), ki leži v laguni Al Wajh na območju Rdečega morja. Letovišče izstopa zlasti zaradi futurističnih, zrcalnih kovinskih nadvodnih vil, zasnovanih tako, da v njih odsevata morje in nebo. Po navedbah upravljavca destinacije ima projekt tudi izrazito trajnostno noto, resort pa napaja lastna sončna elektrarna. Vsak apartma ima tudi svojo teraso, bazen in zunanjo prho.

Nato je objavljala posnetke in fotografije z lokacije, s katerih je razvidno, da gre za kraj z izrazitim razgledniškim učinkom – turkizno morje in vtis, ki ga mnogi opisujejo kot »Maldivi po savdsko«, le da so tukaj vile izrazito futuristične. Hkrati pa je občutek, da si na koncu sveta, saj pred seboj vidiš le horizont. Ob obletnici so jima zaposleni namenili tudi dodatno pozornost, med drugim s torticami in voščili, zato bo, vsaj po videnem, to praznovanje zlahka ostalo med tistimi, ki se jih par še dolgo spominja.

Senka UmekUroš Umekrojstni danShebara resortSavdska Arabija
