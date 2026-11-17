Barbara Pešut, pesnica, pisateljica, tekstopiska in žena priljubljenega glasbenika Roberta Pešuta - Magnifica, že več kot tri desetletja živi z multiplo sklerozo. Bolezen ji je postopoma odvzela velik del samostojnosti, ne pa tudi ustvarjalnosti, neposrednosti in smisla za humor. V odkritem pogovoru je pred časom za oddajo Tednik spregovorila o vsakdanjem življenju, odnosu z možem, ljubezni, erotiki in strahu pred smrtjo.

Ko je pri približno 30 letih izvedela, da ima multiplo sklerozo, diagnoze sprva ni želela sprejeti. Prve težave so se kazale predvsem pri gibanju, saj je opazila, da je noge in roke ne ubogajo več tako kot nekoč. Bolezen je z leti napredovala, danes pa zaradi nje potrebuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih in 24-urno oskrbo. Dolgo je zanjo skrbel tudi Magnifico, zdaj ji pomagajo osebne asistentke, ob strani pa ji stoji tudi sin Peter.

Magnifico in Barbara Pešut FOTO: Matej Druznik

»Še vedno ljubim svojega moža«

Barbara in Magnifico sta skupaj že od mladosti. Spoznala sta se v folklorni skupini, pozneje pa sta sodelovala tudi na glasbenem področju, med drugim v skupini U'Redu. Čeprav je njuno skupno življenje zaznamovala tudi težka bolezen, Barbara o svojem možu še vedno govori z veliko naklonjenostjo. V pogovoru ni skrivala, da sta ljubezen in erotika zanjo še vedno pomemben del življenja. Na vprašanje, ali se kljub bolezni še vedno počuti kot erotična oseba, je brez oklevanja pritrdila. »Še vedno čutim to. To je nekaj najlepšega. Tako kot ljubezen. Jaz še vedno ljubim svojega moža,« je povedala.

Barbara Pešut FOTO: Uroš Hočevar

Magnifico pripravlja veliki božični spektakel

Ljubezen, strast in intimnost so tudi osrednje teme številnih njenih literarnih del. Nekatera je izdala pod psevdonimom, med njenimi knjigami pa je tudi zbirka z naslovom Jebopisi. Svoja dela priporoča predvsem ženskam, ki si ne upajo biti povsem iskrene do sebe. Dodala je, da je pri ustvarjanju nikoli niso poskušali cenzurirati.

Čeprav zaradi zdravstvenega stanja ne more več sodelovati pri glasbenih projektih tako kot nekoč, Barbara še vedno spremlja moževo ustvarjanje. V pogovoru je povedala, da se njegovih koncertov rada udeleži, kadar ji okoliščine to dopuščajo. Magnifica sicer 25. decembra čaka prav poseben nastop. V ljubljanskih Stožicah bo pripravil božični muzikal Magnifico Superstar, v katerem bo svoje največje uspešnice povezal v glasbeno-gledališko zgodbo. Ob orkestru, pevskem zboru in plesalcih bodo nastopili tudi posebni gostje, med njimi roboti, ki bodo del odrskega dogajanja.

Magnifico FOTO: Matej Druznik

Več kot dve uri trajajoča predstava bo prepletala glasbo, ples, humor in romantiko ter prikazala različna obdobja njegove več kot tridesetletne glasbene kariere. Ali se bo koncerta udeležila tudi Barbara, za zdaj ni znano.

Napisala je eno najbolj znanih slovenskih evrovizijskih pesmi

Barbara Pešut sicer ne ustvarja le v literaturi, temveč je pomemben pečat pustila tudi v slovenski popularni glasbi. Prav ona je namreč napisala besedilo za uspešnico Samo ljubezen, s katero so Sestre leta 2002 Slovenijo zastopale na Evroviziji v Talinu. Glasbo je ustvaril Magnifico. Čeprav jo širša javnost pogosto pozna predvsem kot ženo priljubljenega glasbenika, je za njo bogat ustvarjalni opus. Poleg pisanja pesmi in knjig je sodelovala pri glasbenih projektih, med drugim tudi pri nastanku skupine Katice.

Magnifico in Barbara Pešut. FOTO: Igor Škafar

O svoji bolezni ne želi pretirano premišljevati. Brez olepševanja je priznala tudi, da se boji smrti. Kljub vsemu pa na svoje življenje ne gleda zgolj skozi bolezen. Na vprašanje, ali lahko kljub zdravstvenim težavam reče, da je imela srečno življenje, je odgovorila pritrdilno. »Srečna sem. Bila sem in sem še zdaj,« je povedala. Ob koncu pogovora je gledalcem namenila tudi nasvet, naj čim več časa izkoristijo za gibanje, raziskovanje Slovenije in potovanja, dokler jim zdravje to dopušča. Sama se namreč dobro zaveda, kako dragocene so lahko povsem vsakdanje stvari, ki jih zdravi ljudje pogosto jemljemo za samoumevne.