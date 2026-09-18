Maja Keuc razkrila, da jo je ustavila poškodba: »Nekaj časa me je bilo res strah« (VIDEO)

Priljubljena pevka Maja Keuc je razkrila, da jo je letošnje poletje zaznamovala poškodba glasilk, zaradi katere se je za nekaj časa znašla tudi v negotovosti, ali bo njen glas še kdaj takšen, kot je bil. Izkušnja jo je prisilila, da se ustavi in znova razmisli, koliko pozornosti namenja svojemu najpomembnejšemu instrumentu – glasu.

Kot je zapisala na družbenem omrežju Instagram, je bila v nekem obdobju poleg pevke še učiteljica, organizatorka, ustvarjalka, podjetnica, skrbela pa je tudi za svoj PR in management. »Nekje med vsemi temi vlogami sem nehote pozabila, da sem v prvi vrsti tudi sama pevka. Da moj instrument potrebuje čas, nego, pozornost. In da ni samoumeven,« je priznala.

Njene glasilke so jo poleti na to precej jasno opozorile. »Nekaj časa me je bilo res strah, ali bo še kdaj tako, kot je bilo, potem pa sem dojela, da je bila ta poškodba ogromno darilo,« je zapisala. Ob tem je poudarila, da danes vse bolj razume razliko med preseganjem lastne cone udobja in trenutkom, ko človek predolgo sili čez svoje meje. »Telo to razliko pogosto opazi prej kot glava.«

Po prisilnem premoru se zdaj znova bolj posveča sebi kot pevki. Raziskuje svoj glas, nadgrajuje tehniko ter se uči bolje poslušati telo. Ob tem priznava, da proces okrevanja ni vedno lahek, saj poleg tehnike zahteva tudi veliko potrpežljivosti in zaupanja. Njena iskrena objava je ganila tudi glasbenega kolega Žana Serčiča, ki ji je v komentarju namenil nekaj spodbudnih besed. »Težke stvari so največje darilo. Majči, komaj čakamo, da slišimo spet kaj novega, in pazi nase,« ji je sporočil.