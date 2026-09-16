Maju Vrhovcu se je tik pred snemanjem vse podrlo: »Včasih moraš imeti srečo v nesreči«

Nekdanji član skupine Pop Design Maj Vrhovec predstavlja peto skladbo z naslovom Sreča, ki jo je v celoti napisal sam. Besedilo je nastalo, ko je sledilce na Instagramu vprašal, kaj jim pomeni sreča, njihovi odgovori pa so ga navdihnili pri pisanju. Melodija je nastala že pred več kot šestimi leti, še v času njegove prve skupine Ryvertone. Po razpadu benda in Majevi poti k Pop Designu je ostala pozabljena na računalniškem disku. »Očitno je morala dozoreti in počakati na pravo besedilo, pravi trenutek in pravo obliko,« pravi Maj.

Tik pred snemanjem pa se je zapletlo. Sodelovanje je odpovedal harmonikar, a je na družinskem slavju srečal Nejca Kastelica ter še isti večer z njim posnel harmoniko. Nato je brez glasu ostala še pevka, ki bi morala posneti ženski vokal. Vskočila je Manca Pirc, s katero je Maj že sodeloval. Tako sta dva nepričakovana zapleta pesmi prinesla prav tisto zasedbo, ki jo je potrebovala. »Včasih moraš imeti preprosto veliko sreče v nesreči, da nastane prava Sreča,« je sklenil glasbenik.